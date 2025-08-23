El Barcelona remontó en campo del Levante un 2-0 en contra al descanso y logró sacar tres puntos vitales con una pizca de fortuna gracias a un gol granota en propia puerta en el minuto 91. La primera parte del equipo culé fue nefasta y se marchó al descanso perdiendo por dos goles. Hansi Flick cambió el partido y el cuadro culé empató el encuentro en dos minutos con una gran reacción. El equipo blaugrana se llevó los tres puntos en el descuento cuando parecía que su reacción se quedaría a medias.

Gran victoria del Barcelona en el Ciutat de Valencia en un partido que se le puso negro. Flick se equivocó en el planteamiento y su equipo se fue al descanso perdiendo 2-0 con los goles de Iván Romero y Morales. Pero en el descanso cambió la dinámica con sus cambios. Pedri y Ferran empataron el duelo en dos minutos al inicio de la segunda parte. Y la victoria llegó con fortuna en el descuento.

El Barcelona llegó a Valencia para jugar contra el Levante otra vez con su tercera equipación de la temporada pasada. Dos jornadas y el equipo culé sigue sin estrenar las equipaciones de este curso en partido oficial. Surrealista. Hansi Flick sorprendió con su once. Una alineación con doble pivote y ¡cuatro delanteros!

Marc Casadó fue titular contra el Levante. Mucho se está hablando sobre su futuro y después de no tener minutos en Mallorca, directo al once. Fue una decisión muy sorprendente. También fue titular Marcus Rashford en ataque junto a Ferran Torres, Lamine Yamal y Raphinha. En defensa la noticia estaba en la titularidad de Eric García otra vez por delante de Koundé.

El Levante golpea primero

El partido empezó con un tremendo ida y vuelta. Los dos equipos estaban siendo muy valientes desde el inicio. Sobre todo el Levante. A los seis minutos marcó Morales, pero el asistente levantó la bandera por fuera de juego. Poco después la tuvo Balde con un remate que despejó la defensa granota. El inicio era electrizante.

Fue el Levante el que abrió la lata en el primer cuarto de hora de partido. Todo empezó con una pérdida de Lamine Yamal en campo rival. El ’10’ del Barça perdió el cuero y no ayudó en defensa. Los granotas iniciaron la contra con una salida de balón muy bien trenzada para plantarse en un cuatro para tres desarbolando la zaga culé. Iván Romero terminó controlando la pelota dentro del área, sorteó a Cubarsí dejándolo sin saber a donde ir y batió a Joan con un gran disparo raso.

Saltaba la sorpresa en el Ciutat de Valencia. El Levante se colocaba por delante en el marcador y el Barcelona encajaba su primer tanto en esta Liga. Joan no pudo hacer mucho más. Tras el 1-0, los granota dieron un pequeño paso atrás y el Barça apretó.

El Barça busca la reacción

No encontraba muchos huecos el Barcelona. Antes de la media hora de juego, probó un disparo flojo Pedri a las manos de Cuñat. Tras el parón de hidratación, igual. No terminaba de arrancar el equipo de Flick. Aunque en el 36 tuvo una ocasión inmejorable para poder empatar. La pelota le llegó a Ferran Torres. Estaba solo. Lo tenía todo a favor a la altura del área pequeña, pero mandó el balón al travesaño.

Siguió insistiendo el Barcelona. En el 39 probó Lamine Yamal con una jugada individual sorteando rivales en la frontal. Pero su disparo fue de nuevo flojo y centrado. El Levante, mientras, tenía muy claro su plan. A la contra le hacía cosquillas al Barça. Tantas, que en el 41 rozó el segundo con un centro perfecto al área que cabeceó Dela y que por muy poco no vio portería.

El Barcelona terminó la primera parte buscando con todo la portería del Levante. En el 45 rozó el empate Raphinha con un cabezazo que se fue lamiendo el poste. Antes, Balde vio la primera amarilla del partido.

El Levante vuelve a sorprender a la contra: 2-0

El Levante estaba matando a los de Flick a la contra. Quedaban segundos para llegar al descanso y la pelota la tenía el Barça en ataque. Raphinha colgó una pelota al área, el equipo granota despejó y salió a la contra a toda velocidad. Mandó la pelota hacia arriba y pilló al equipo culé descolocado. Brugué llegó a plantarse en el área, tiró a puerta y Balde despejó. En el despeje, Morales cazó la bola y su tiro dio en la mano del propio Balde.

Hernández Hernández no lo vio en directo, pero Figueroa Vázquez desde el VAR le llamó a revisarla. El árbitro canario vio la mano de Balde en el monitor y pitó penalti. Pero no le mostró la segunda amarilla. La pena máxima la tiró Morales y no falló. 2-0 al descanso y el sorpresón saltaba en Valencia.

Flick cambia el partido con sus cambios y el Barça empata

La segunda parte comenzó con reacción desde el banquillo. Hansi Flick deshizo el esquema por el que había apostado y volvió a lo de siempre. Aceptaba su error. Quitó a Casadó y Rashford para meter a Dani Olmo y a Gavi. Y el equipo reaccionó. Lo cambió todo.

Y eso que la segunda mitad empezó con el Levante perdonando el 3-0. Hubiese sido tremendo. Pero el que perdona siempre lo paga. Y así pasó. La reacción del Barcelona fue tremenda para empatar el partido en un abrir y cerrar de ojos. Marcó Pedri el 1-2 con un golazo desde la frontal directo a la escuadra en el 49. Dos minutos después, tras un córner, Ferran Torres remató a placer e hizo el empate a dos.

En un visto y no visto pasábamos del 2-0 al 2-2 y toda la segunda parte por delante. Flick había cambiado el partido con sus cambios. Aun así, el Levante no se rindió y en el minuto 53 tuvo una buena llegada que atrapó Joan. Poco después salió al campo Carlos Álvarez por Morales.

Pasaban los minutos, el partido había perdido ritmo, y el Barça seguía buscando la remontada. Cabeceó flojo Ferran en el 70 a las manos de Cuñat. El Levante aguantaba agazapado, pero sin salir tanto a la contra. El equipo culé controlaba mucho mejor el partido.

El Barça culmina su reacción

Dos cambios más hizo Flick en el 76 para buscar la victoria. Volvió Lewandowski entrando por Balde. También ingresó Christensen por Araujo. La primera del polaco recibió dentro del área, pero terminó con falta en ataque. Fue Raphinha en el 83 el que tuvo el empate claro. Su remate lo sacó Cuñat con una gran parada. Con el pecho. El Barça estaba apretando con todo.

El Barcelona logró culminar su reacción con una pizca de fortuna en el minuto 91. Lamine Yamal puso una buena pelota centrada al área y el Levante se marcó en propia portería. Elgezabal cabeceó hacia su propia puerta y puso el 2-3. Los de Flick pusieron una gran reacción sobre el campo y sumaron tres puntos claves para seguir liderando la Liga tras estas dos primeras jornadas.