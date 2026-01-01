Comprobar Bonoloto: resultado y número premiado hoy, jueves 1 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando en estos instantes el sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 1 de enero 2026. En unos momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará el bote de la Bonoloto hoy.

Los sorteos de la Bonoloto se celebran todos los días de la semana a partir de las 21:30 horas, 20:30 horas si te encuentras en las Islas Canarias.