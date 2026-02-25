Arbeloa: «Asencio ha ido al hospital, espero que se quede en un susto»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Benfica en la vuelta del playoff de la Champions. Los blancos remontaron el gol inicial de los lusos gracias a los tantos de Tchouaméni y Vinicius Junior. Los madridistas se medirán en octavos de final al Manchester City o al Sporting de Portugal.

Arbeloa comenzó hablando del estado de salud de Asencio, que sufrió un fuerte golpe y tuvo que ir al hospital: «Lo de Asencio es algo de cuello, no parece grave. Ha ido al hospital, espero que quede en susto. Ha sido un buen golpe, ha salido en camilla y se nos ha encogido el estómago. Parece que no va a ser nada».

A la hora de analizar el encuentro, dejó claro la dificultad del mismo: «En cualquier partido de Champions no lo vas a tener fácil los 90 minutos, vas a sufrir porque es la mejor competición de Europa. No nos dejaban salir. Había que ayudar a los defensas a la salida de balón»

Sobre Tchouaméni, fue claro: «No hemos hablado mucho, está a un nivel espectacular. Si era capaz de acompañar a la frontal era capaz de hacer goles». También ensalzó el paretido de Vinicius: «Vinicius ha hecho un gran partido, como siempre muy desequilibrante, generando peligro cada vez que puede encarar. Muchas veces esa labor oscura no se le reconoce».

Por otro lado, analizó la ausencia de Mbappé: «Muchos no, muchísimo. Con Kylian le neceistamos y sin él más. Vinicius tiene que ser nuestro líder porque como hemos visto hoy puede marcar la diferencia. Cuando ha parado ahora mismo es porque creemos que es necesario y lo mejor. Si no juega es porque está lesionado. Parece ser y espero que sea una lesión leve y pueda volver en pocos días o semanas. Por todo esto es más importante el partido de hoy, porque sin Mbappé y otras muchas bajas somos capaces de competir».

«¿Guardiola en octavos? El que venga, da igual, van a ser muy complicados y no tenemos ninguna predilección», comentó al ser preguntado por un posible cruce en octavos de final.

«Quizá mis charlas el descanso son mejores que las del principio. En la ida jugamos bien. En este partido hemos ido de menos a más. Cuando corregimos algo somos capaces de arreglarlo en la segunda parte», comentó.

También analizó el encuentro de Valverde: «Desde que he llegado está demostrando el nivel que tiene y su importancia. Es una extensión mía dentro del terreno de juego. Representa muy bien los valores del Real Madrid. Quiere jugar siempre, incluso con molestias. Estoy muy contento por la importancia que tiene dentro del equipo».