Guardiola empata con Simeone como el entrenador más veces eliminado por el Real Madrid

Pep Guardiola volvió a acabar desesperado ante el Real Madrid. El técnico alemán fue eliminado de nuevo en Champions ante el conjunto alemán por tercera vez consecutiva. Un nuevo fracaso que le puso en el mismo escalón que otra vieja víctima del club blanco en la Copa de Europa como lo es Diego Pablo Simeone.

Ni la fuerte inversión multimillonaria ni la larga trayectoria de Guardiola pudieron con el azote de los de Álvaro Arbeloa. Con un resultado global de 5-1 a favor del Real Madrid, Guardiola fue eliminado por quinta vez desde que ejerce el cargo de entrenador. La primera vez fue en la temporada 2013/14 con el Bayern de Múnich con los famosos «árboles ardiendo». Los de Ancelotti lograron sacar tajada en el Bernabéu por 1-0, y en el partido de vuelta en Alemania fue un contundente 0-4 que llevó al conjunto de Ancelotti a la final que se terminaría culminando con la Décima.

Las otras tres fueron con el Manchester City. En los últimos años se ha convertido en un Clásico de Europa y el Real Madrid ha salido más veces victorioso. En la temporada 2021/22 fue una eliminatoria para el recuerdo. También en semifinales y con el técnico italiano en el banquillo madridista, el equipo merengue se mostró sólido ante las adversidades, saliendo vivo de Inglaterra con un 4-3 y desatando la locura en el Bernabéu con aquel 3-1 que se recuerda como una de las remontadas más épicas de la etapa moderna en Chamartín.

Aunque en la siguiente campaña les devolvieron el golpe, el Real Madrid se ha acostumbrado a eliminar a Guardiola. En la campaña 2023/24, el equipo madridista volvió a ejercer de oficio empatando 3-3 en el Bernabéu y defendiendo con todo en el Etihad para forzar unos penaltis con Lunin vistiéndose de héroe. El curso pasado, el 2024/25, el Real Madrid fue muy superior en los dos partidos de los play offs. 2-3 en Manchester y 3-1 en el Bernabéu para pasar a octavos y dejar al catalán en la estacada. La última, anoche, ganando de nuevo a doble partido para firmar un póker de ensueño que, de momento, ha significado tres Champions.

Simeone y Guardiola, destino compartido

Simeone también guarda un destino muy similar al de Guardiola, pero en su caso hasta cuatro veces consecutivas. También sucumbió ante el Real Madrid en la 2013/14 con la famosa final que perdió en Lisboa y que significó la Décima. Un antes y un después que no fue el último mal recuerdo que hundió al argentino y al Atlético.

La temporada siguiente, en la 2014/15, el Real Madrid le venció en los cuartos con el famoso gol de Chicharito en el feudo rojiblanco. En la 2015/16, de nuevo el Real Madrid le ganó una final, la de Milan en los penaltis y la Undécima. La 2016/17 ocurrió en semifinales con el famoso hat-trick de Cristiano Ronaldo en el Vicente Calderón para posteriormente ganar la Duodécima ante la Juventus en la final. La última fue el curso pasado, la 2024/25, en unos octavos de final frenéticos. Volvieron a jugarse los cuartos en los penaltis y, con el famoso doble toque de Julián Álvarez, Simeone volvió a recibir la justicia del Real Madrid.