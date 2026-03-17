Guardiola rabia tras otra eliminación: «Felicidades al Real Madrid y a todos vosotros»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Etihad Stadium tras caer eliminado con el Manchester City frente al Real Madrid. Es la cuarta vez que el catalán pierde una eliminatoria frente a los blancos, su gran bestia negra. Los ingleses jugaron 70 minutos con 10 jugadores por la expulsión de Bernardo Silva.

Pep Guardiola no tuvo reparos en reconocer la superioridad del conjunto blanco. El técnico catalán fue breve, directo y dejó claro que el resultado global de la eliminatoria habla por sí solo. «1-5. Felicidades», resumió Guardiola cuando fue preguntado por el desenlace del cruce entre ambos equipos.

Aun así, el entrenador del Manchester City lamentó que el partido del Etihad quedara condicionado por la acción que terminó con penalti y expulsión a favor del Real Madrid. «Una lástima no haberlo vivido 11 contra 11 y con el gol. Es lo que nos queda», señaló.

Preguntado específicamente por el penalti señalado a favor del equipo de Álvaro Arbeloa, Guardiola evitó entrar en polémicas con el arbitraje. «¿El penalti? ¿Lo ha pitado, no? Pues ya está. A cámara lenta lo hubiese pensado», respondió con ironía.

Pese a la eliminación, el técnico del City defendió el nivel de su equipo y quiso enviar un mensaje de orgullo hacia sus jugadores. «Somos un equipo extraordinario. Jugamos muy bien al fútbol. Felicidades al Madrid y felicidades a todos vosotros», comentó.

Guardiola también quiso poner en perspectiva la derrota, recordando la dificultad de una competición como la Champions. «A seguir. En la carrera de uno hay malos y buenos resultados. Nos duele estar fuera de la Champions, pero esta competición es muy exigente», explicó.

El entrenador catalán dejó claro que su ambición sigue intacta y que el Manchester City seguirá peleando por volver a competir al máximo nivel europeo. «Nos va a tocar seguro el Madrid. Tengo muchísimas fuerzas», aseguró con cierta ironía.

«A mí me gustaría que este equipo tuviese la presión del Real Madrid, que es que si no gana la Champions es un fracaso. Ahora mismo no puede ser, pero puede ser», comentó.

«Me ha gustado Arbeloa. Tiene un equipo que se asocia. Me ha causado muy buena impresión; tendrá una gran carrera», comentó sobre Arbeloa. Además, aseguró que su mayor desafío no fue el Real Madrid, sino el Liverpool de Klopp. «Nos han eliminado más veces, pero ellos saben como hemos jugador», finalizó.