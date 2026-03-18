El enganchón que no se vio entre Guardiola y Rüdiger: Arbeloa tuvo que separarles

Pep Guardiola y Antonio Rüdiger protagonizaron un encontronazo al final del City-Real Madrid sobre el césped del Etihad. El entrenador catalán saltó al campo para saludar a sus jugadores y a los del conjunto blanco hasta que llegó el jugador alemán, con el que tuvo unas palabras tensas. Incluso Álvaro Arbeloa, que pasaba por ahí, tuvo que poner paz entre ambos.

El Real Madrid volvió a demostrar que la Champions League es su competición con una eliminatoria homérica ante el Manchester City. Tras golear a los ingleses en la ida disputada en el Bernabéu, en el partido de vuelta apenas sufrió en un escenario que daba lugar para ello. Un buena jugada que acabó en un balón al palo de Vinicius y una posterior mano con penalti y expulsión sentenció un duelo en el que Guardiola volvió a salir perdedor.

Guardiola fue la cara de la derrota del Manchester City y fue claramente superado por Arbeloa en los dos planteamientos de la eliminatoria. Después de gastar 800 millones de euros en fichajes, el entrenador catalán sufrió su cuarta eliminación de los cinco enfrentamientos que ha tenido contra el Real Madrid en los últimos años. Esto lo llevaba en la mente el técnico, que tiró de ironía en las declaraciones tras el partido, dejando claro que le habría gustado jugar 11 contra 11 el resto del partido.

«Una lástima no haberlo vivido 11 contra 11, incluso si hubieran marcado (en la jugada del penalti). Es lo único que nos queda. Lo dimos todo», dijo Pep Guardiola ante los micrófonos de Movistar minutos antes de haber tenido un enganchón con Antonio Rüdiger sobre el césped del Etihad. Incluso Arbeloa tuvo que separar a ambos después de tener unas palabras de más a la conclusión del partido.

El enganchón entre Guardiola y Rüdiger

Todo ocurrió cuando Turpin pitó el final del partido y se consumó la clasificación del Real Madrid tras su victoria en el Etihad (1-2). Ahí, Guardiola, que había protagonizado su clásico show desde la banda ataviado esta vez con una camisa de leñador, saltó al campo para saludar a los jugadores. En esta práctica habitual del entrenador, quiso tener un cariño con sus futbolistas y de paso también saludó a los jugadores del Real Madrid, Vinicius incluido.

Hasta que llegó a Antonio Rüdiger. Cuando Guardiola saludó al alemán, se quedaron enganchados, entrelazando sus manos y dedicándose unas palabras durante unos segundos. No se sabe lo que se dijeron, pero por ahí tuvieron que aparecer Arda Güler, Aké y el propio Álvaro Arbeloa para separar a ambos que seguían desafiándose. El entrenador del Real Madrid acabó incluso llevándose a su jugador que al parecer dedicó una última palabra al entrenador catalán.

Después, Guardiola volvió a tirársela con bala al Real Madrid en la rueda de prensa posterior al partido cuando dejó claro que su gran rival en los últimos años no ha sido el 15 veces campeón de Europa. «Arbeloa me ha causado muy buena impresión. Tendrá una larga carrera. ¿Mi mayor desafío, el Madrid? Mi mayor desafío era el Liverpool de Jürgen Klopp y estos años aquí. Vosotros estabais en España y no os dabais cuenta», dijo el entrenador del City para sorpresa de muchos.