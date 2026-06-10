El Real Madrid anuncia la salida de Misa Rodríguez tras seis temporadas

El Real Madrid ha comunicado la salida de Misa Rodríguez. La portera canaria y capitana pone fin a su etapa en el club blanco después de seis temporadas. Una salida que ya era un secreto a voces después de que ella misma ya anunciase que afrontaría nuevos retos lejos del equipo madridista a partir de la próxima temporada.

Misa Rodríguez llegó en 2020 cuando apenas tenía 21 años y se convirtió en la jugadora del Real Madrid que más veces ha vestido la camiseta, con un total de 215 partidos. Además de jugar en el conjunto madridista, la capitana logró éxitos durante dicha etapa en la selección española, siendo campeona del mundo en 2023 y ganando la Liga de Naciones en 2024.

«El Real Madrid quiere expresar su cariño y su agradecimiento a Misa por haber representado siempre los valores del Real Madrid durante estas seis temporadas que ha defendido nuestra camiseta. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida», explicó en el comunicado oficial.

Misa Rodríguez terminaba contrato con el Real Madrid este 30 de junio y no alcanzaron ningún acuerdo para seguir juntos sus caminos. Aún se desconoce cuál será su próximo equipo, pero la posibilidad más próxima es un cambio de aires total rumbo a Estados Unidos. «En mi caso, soy madridista, de Las Palmas y, si en el futuro estoy en otro equipo, daré todo por ese equipo, pero mis sentimientos van a estar siempre ahí. Tanto la Unión Deportiva como el Real Madrid van a estar siempre en mi corazón», confesó la portera hace unas semanas en Marca. Una despedida dolorosa para el equipo de Pau Quesada, que pierde a uno de sus emblemas más longevos.