Ya es oficial, Alba Redondo es nueva jugadora de la Juventus de Turín. Ambos clubes han oficializado su fichaje en la mañana de este miércoles y la jugadora española ya ha posado con su nueva camiseta, en la que llevará el dorsal 20. La atacante albaceteña, internacional y campeona del mundo con la selección española en 2023, llegó al club blanco en 2024, procedente del Levante UD.

Alba Redondo deja el Real Madrid tras dos temporadas en las que ha disputado 80 encuentros, marcando un total de 30 goles. «El Real Madrid le desea mucha suerte a ella y a su familia en esta nueva etapa de sus vidas», señaló el club blanco en un escueto comunicado para anunciar su salida.

Comunicado de la Juventus

Alba Redondo se une al ataque femenino de la Juventus con una incorporación de primer nivel, dando la bienvenida a una de las figuras más prestigiosas del fútbol internacional. La delantera española ha firmado contrato con el club hasta el 30 de junio de 2028.

Nacida en Albacete en 1996, Alba dio sus primeros pasos en el fútbol con el club de su ciudad natal, pasando por la cantera antes de debutar en la Primera División española. Su constante progresión la llevó a fichar por el Levante en 2019, donde su carrera despegó definitivamente: en cinco temporadas se convirtió en la figura clave del ataque del equipo, alcanzando su mejor momento en la temporada 2022-23, cuando se proclamó máxima goleadora de la máxima categoría del fútbol español con la extraordinaria cifra de 27 goles.

Cifras asombrosas que inevitablemente llaman la atención. En 2024, el Real Madrid fichó a Alba, confirmando su lugar entre la élite del fútbol europeo. Se convirtió en la máxima goleadora del equipo en la temporada 2024/25, con 28 goles en 69 partidos entre la liga y la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Este extraordinario rendimiento goleador, sumado a sus asistencias, la sitúa tercera en la historia de La Liga en contribuciones de gol, solo por detrás de Alexia Putellas y Caroline Graham Hansen.