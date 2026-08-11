La historia de Diomande en el Real Madrid comienza como arrancó la de Vinicius

La historia de Yan Diomande en el primer equipo del Real Madrid comenzará de la misma forma que comenzó la de Vinicius Junior, al menos a sus espaldas. Conocidos todos los nuevos dorsales que portarán esta temporada los jugadores blancos, a la espera de alguna novedad en forma de entrada o salida, el nuevo extremo madridista portará el último de los números profesionales, el 25, un bien ligado a la primera campaña como profesional del brasileño.

Nos tenemos que remontar a septiembre de 2019 –sí, han pasado tantos años como parece desde que Vinicius llegó al Santiago Bernabéu–, momento en el que el Real Madrid decidió darle dorsal del primer equipo al joven brasileño.

Vinicius fue una de las grandes apuestas del Real Madrid en 2018, un jovencísimo y prometedor brasileño del Flamengo al que fichaban por 45 millones de euros. El joven iba directo al Juvenil A del club blanco, inscrito con ellos pero que rápidamente se hizo hueco en el Castilla, con ficha, y ese mismo año comenzó a tomar partido con el primer equipo, aunque con ficha de La Fábrica.

Un año tardó Vinicius en ganarse la ficha con el Real Madrid, portando el dorsal número 25, el único que en aquel momento quedaba libre ante una plantilla con aforo completo tras su ascenso. Aquel primer año el brasileño acabaría sumando 38 partidos con el primer equipo, cinco goles y tres asistencias en lo que sería el inicio de su explosión como futbolista, especialmente en su tercera campaña con los mayores: 52 partidos, 22 goles 18 asistencias y su primera Champions League con el gol decisivo.

Ahora sí, años después de aquel joven Vinicius portando el número 25 en su primer año como profesional en el Real Madrid, es el turno de Yan Diomande. El extremo costamarfileño inicia el camino que ya comenzó tiempo atrás Vinicius, pero que también siguieron otros jóvenes recientemente como Rodrygo o Eduardo Camavinga, que se relevaron el dorsal que soltó el hoy 7 madridista.

Se trata de un dorsal que, si bien es habitual de porteros (Kepa, Courtois, Rubén Yáñez, Pacheco, Diego López, Jesús Fernández, Mejías, Dudez, Adán, Kiko Casilla, César Sánchez, Iker Casillas…), también lo lucieron jugadores como Miñambres (06/07) o Secretário (96/97) antes que los mencionados.

Pese a las similitudes y ese dorsal que comparten en su primer año en el primer equipo madridista Vinicius y Diomande, el estatus de estos es completamente diferente en este caso. El costamarfileño llega como gran fichaje tras el desembolso de 125 millones de euros por el Real Madrid al Leipzig por su fichaje, tras deslumbrar en la Bundesliga un año después de hacerlo en el Leganés, por el que pagaron solamente 20 millones.

Un año en el Leipzig, 36 partidos 13 goles y 10 asistencias después, han sido suficientes para demostrar el nivel que puede alcanzar el joven de tan solo 19 años, una de las apuesta de futuro más importantes del Real Madrid. El costamarfileño llega para cubrir las carencias en el extremo diestro, aunque consciente de que también se puede desempeñar por la izquierda con la misma efectividad que lo hace por la derecha. Él y Vinicius pueden convertirse en amigos íntimos, al menos sobre el campo y cada uno en uno de los costados.