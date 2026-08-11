Mourinho no se lleva a Diomande a La Coruña: tampoco viajan Cucurella, Konaté ni Mbappé

José Mourinho no se lleva a Diomande, Cucurella, Konaté ni a Mbappé para el partido que el Real Madrid disputa ante el Deportivo de A Coruña este miércoles, correspondiente a la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera. El entrenador portugués deja fuera de la convocatoria a los futbolistas que se incorporaron este lunes a los entrenamientos (como era lógico), pero también al marfileño, que empezó a entrenar el sábado y desde este lunes con el resto del grupo.

Así, de los fichajes para la próxima temporada, sólo están en la convocatoria los que ya estuvieron en el duelo ante el Ferencvaros del pasado sábado: Dumfries, Bernardo Silva y Carlos Espí. Con ello, habrá que esperar para ver a Diomande con la camiseta del Real Madrid, como mínimo hasta el próximo domingo, 16 de agosto, cuando el conjunto blanco tiene el último de los amistosos de pretemporada: ante el Schalke en Gelsenkirchen.

Son bajas para este encuentro Cucurella, Konaté y Mbappé, que se incorporaron a los entrenamientos este lunes, además también de los casos de Diomande y Courtois, que sí llevan entrenando más días, pero a los que Mourinho sigue dejando en Madrid. También se incorporó el lunes Tchouaméni, pero llegó con pequeñas molestias musculares, por lo que tampoco está disponible. Siguen fuera por lesión Asencio, Thiago Pitarch, Rodrygo y Mendy y Militao.

El enfrentamiento en Riazor devolverá al Real Madrid a un campeonato veraniego con una larga tradición en el fútbol español. Los blancos no participan en el Teresa Herrera desde 2013, edición en la que conquistaron el trofeo, y ahora regresan para medirse a un Deportivo que aprovechará la cita para presentarse ante su afición tras su regreso a Primera División.

Convocatoria del Real Madrid ante el Deportivo

Porteros: Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Huijsen, Trent, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, C. Espí, Brahim y Daniel Yáñez.