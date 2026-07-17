La Juventus a punto de cerrar el fichaje de Alba Redondo

La aventura de Alba Redondo en el Real Madrid está a punto de llegar a su fin. La Juventus está a un paso de cerrar con el conjunto blanco su fichaje por las dos próximas temporadas. La salida de la delantera no era una prioridad, pero ambas partes, tanto el club como la futbolista, no veían con malos ojos separar sus caminos, eso sí, siempre que hubiese un tercero dispuesto a abonar un traspaso. Algo que quiere hacer la Vecchia Signora. A falta de unos flecos, el acuerdo es total y, si todo sale según lo esperado, la próxima semana, la albaceteña pasará el reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato.

Redondo tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027, pero la falta de minutos bajo las órdenes de Pau Quesada la llevaron a pensar en una salida que le permita reencontrarse con su mejor versión. Al contar poco para el técnico, desde el club tampoco se veía mal una salida, siempre que dejara un buen pellizco en las arcas.

En las últimas semanas, varios equipos han mostrado su interés y, aunque la Roma había presentado una oferta que satisfacía a todas las partes, la futbolista se ha decantado por la Juventus. El conjunto bianconero le ofrece un proyecto en pleno crecimiento, donde puede despuntar y consolidarse como esa gran goleadora que en su día acabó pichichi de la Liga con el Levante y que firmó con el Real Madrid.

El objetivo de la futbolista es regresar con la Selección y, de la mano de la Juventus, con el español Isaac Guerrero al frente, espera recuperar esa confianza y volver a entrar en los planes de Sonia Bermúdez. Algo que, ante la falta de minutos en el Real Madrid, pese a ser la delantera centro más efectiva de la plantilla, parecía imposible.