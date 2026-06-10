Acuerdo millonario entre Real Madrid y Adidas hasta 2034: «Es el más importante de la historia del fútbol»

Real Madrid y Adidas estrechan lazos, más aún, con una nueva renovación. Ambas entidades han renovado el contrato que les une desde 1980 por ocho años más, hasta 2034. Se trata de uno de los vínculos deportivos más importantes de la historia del fútbol, el mismo sponsor técnico de las últimas 8 Champions League. Casi nada.

«Con más de 35 años de colaboración, esta alianza se ha caracterizado por diseños que rinden homenaje a la historia, la cultura y la afición del Real Madrid. Desde prendas técnicas de alto rendimiento que han acompañado a atletas como Zidane, Kroos, Beckham o Bellingham en el terreno de juego, hasta aquellas que permiten a los aficionados mostrar su apoyo en todos los aspectos de su vida», reza el club en su comunicado donde anuncia la renovación hasta 2034.

🤝 ¡El Real Madrid y @adidas prorrogan la alianza más exitosa del fútbol mundial! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 10, 2026

La renovación y nuevo acuerdo entre Real Madrid y Adidas, en términos económicos, no ha trascendido. El club blanco, en su comunicado, no habla de cifras ni cuantías, pero su última firma ya reportaba alrededor de 120 millones de euros, por lo que se espera que éste número haya crecido para reportar un pellizco mayor.

«Este acuerdo que hoy sellamos es el más importante de la historia del fútbol», ha reconocido el renovado presidente del Real Madrid Florentino Pérez, que en declaraciones tras el anuncia, destaca que «la alianza estratégica entre el Real Madrid y Adidas nos ha ayudado durante estas tres décadas a vivir una de las etapas más maravillosas de nuestra historia», reafirmando que esta fortaleza les «ha servido para seguir alimentando este sentimiento universal que es el madridismo».

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Además de Florentino, el CEO de Adidas, Bjørn Gulden, también destacó el nuevo acuerdo: «Esta es una de las asociaciones más largas y exitosas del deporte. El Real Madrid es un club muy especial con una historia impresionante. Estoy extremadamente orgulloso de que las tres bandas sigan formando parte de esta extraordinaria historia de éxito».

En relación a nuevas líneas de ropa y equipaciones, el CEO de Adidas reconoce que están «deseando continuar creando los mejores productos para el equipo, ayudándoles a rendir al más alto nivel, y ofrecer a los aficionados de todo el mundo productos de estilo de vida atractivos que les permitan mostrar su pasión y apoyo por el club, tanto en los estadios como en las calles».

Sobre las nuevas equipaciones de la temporada 26/27 aún no existe confirmación oficial ni detalles al respecto, aunque ya se han dado algunas filtraciones desde cuentas especializadas en camisetas que dejan claro por dónde puede ir los derroteros esta próxima campaña.