La afición del Real Madrid pidió a Guardiola que se quede en el City

La afición del Real Madrid que estuvo en el Etihad de Mánchester pidió, de forma irónica, que Guardiola se quedara en el Manchester City. Y es que por tercer año consecutivo, el Real Madrid eliminó al equipo inglés en la Champions League y esta vez, en 2026, por una distancia amplísima que deja muy tocado al técnico español.

Los hinchas madridistas que estuvieron en el campo del City, con 1-1 en el marcador y en los últimos minutos de la eliminatoria, empezaron a cantar «Guardiola, quédate» en forma de broma. La afición del Real Madrid disfrutaron del pase a cuartos de la Champions y se acordaron del entrenador catalán, totalmente superado por Álvaro Arbeloa y el Real Madrid en toda la eliminatoria, en otro desastre de Pep Guardiola en la Champions.

Es el tercer año consecutivo -y el cuarto de los últimos cinco- que el Real Madrid elimina al Manchester City de Pep Guardiola, que sigue gastando millones de euros año tras año sin que tenga ningún tipo éxito deportivo en la Champions. El Real Madrid ganó por 1-2 en la vuelta y 3-0 en la ida, por lo tanto se llevó un 5-1 en global.