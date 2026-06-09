El Atlético rechaza la oferta del Real Madrid y se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid «agradece la oferta» del Real Madrid por Julián Álvarez, pero se remite a la cláusula de rescisión del futbolista, que es de 500 millones de euros. El club ha anunciado que Florentino Pérez ha cumplido este martes con su promesa electoral, la de ofrecer 150 millones por un futbolista de élite, que juega en la Champions League y que no pertenecía a la Premier League, ni era Olise o Kane. En la tarde de este martes, en OKDIARIO adelantábamos en exclusiva que el club había realizado ya la oferta al Atlético y, horas después, el Real Madrid lo confirmaba, a la vez que señalaban que, tras estudiarla, los rojiblancos la rechazaban.

Florentino lanzaba la bomba el pasado jueves, a pocos días de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Si era reelegido, este martes iba a lanzarse con 150 millones a por un jugador de élite mundial. Y así ha hecho. Este mismo martes, a las 14:00 horas, en OKDIARIO anunciábamos que el elegido era Julián Álvarez y que desde Valdebebas ya se habían puesto en contacto con la directiva del Atlético. A las 19:13 horas, confirmaba que había hecho la oferta por el argentino y que había sido rechazada.

El Atlético de Madrid no acepta estos 150 millones. El club ha valorado la oferta, como ha comunicado el conjunto blanco, pero la ha rechazado. Una operación que se ha desarrollado «en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes», según el Real Madrid. La oferta ha sido rechazada «remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador», que es de 500 millones.

Florentino cumple su promesa electoral

El pasado jueves, Florentino Pérez anunció en el programa ‘Horizonte’ de Iker Jiménez que este mismo martes, una vez fuese reelegido como presidente en las elecciones del Real Madrid, haría una oferta de 150 millones de euros por un gran jugador que disputaba la Champions. Este martes, el presidente madridista ha cumplido su promesa y ha hecho dicha oferta por Julián Álvarez al Atlético de Madrid.

Una oferta que ha sido rechazada por el Atlético de Madrid, remitiéndose a la cláusula del delantero argentino y agradeciendo el trato al Real Madrid. Una noticia que adelantó en exclusiva este periódico este mismo martes a las 14:00 horas. Durante los últimos días se había hablado de muchos nombres como Olise, Vitinha o Joao Neves. El tapado era Julián Álvarez.