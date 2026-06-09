El Madrid encarece al Barça el fichaje de Julián Álvarez: no saldrá del Atlético por menos de 150 millones

El bombazo de la oferta del Real Madrid para fichar a Julián Álvarez no ha tardado en llegar a Barcelona. Florentino Pérez prometió hacer una oferta de 150 millones de euros este martes, pero el Atlético decidió remitirse a su cláusula de 500 ‘kilos’. Un movimiento que ha provocado que el club azulgrana tenga aún menos opciones de intentar sondear la misma operación.

Desde hace meses se reconoce en el Barcelona que Julián Álvarez es el fichaje soñado por Joan Laporta. Los constantes guiños hacia el argentino trataban de forzar al jugador para intentar sentarse con los rojiblancos y lograr un precio asequible para las arcas culés. Viene de gastarse 80 millones por Gordon, pero el nuevo escenario hace que la misión de dar el bombazo del verano se haya convertido en una misión aún más imposible.

Si el Barcelona ya ha demostrado problemas a la hora de competir con los clubes más potentes de Europa por las estrellas, el precio que se ha establecido se les ha convertido en algo totalmente desorbitado. La fórmula culé era clara: intentar rebajar el precio de traspaso de Julián Álvarez ofreciendo futbolistas. Todo con un claro límite: no sobrepasar los 120 millones de euros. Pues bien, dicho límite ya se ha sobrepasado. La negativa al Real Madrid manda un mensaje indirecto: