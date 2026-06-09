El Real Madrid confirma la exclusiva de OKDIARIO: hace una oferta de 150 millones por Julián Álvarez

El Real Madrid ha comunicado en la tarde de este martes que ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Álvarez, confirmando la exclusiva de OKDIARIO publicada este martes a las 14:00 horas. El club rojiblanco la ha rechazado. De esta manera, Florentino Pérez cumple una de sus grandes promesas electorales dos días después de salir reelegido como presidente.

«El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez», señaló el club blanco.

«Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador», añadió el Real Madrid en un comunicado oficial.

El pasado jueves, Florentino anunció en el programa ‘Horizonte’ de Iker Jiménez que este mismo martes, una vez fuese reelegido como presidente en las elecciones del Real Madrid, haría una oferta de 150 millones de euros por un gran jugador que disputaba la Champions. Este martes, el presidente madridista ha cumplido su promesa y ha hecho dicha oferta por Julián Álvarez al Atlético de Madrid.

Una oferta que ha sido rechazada por el Atlético de Madrid, remitiéndose a la cláusula del delantero argentino y agradeciendo el trato al Real Madrid. Una noticia que adelantó en exclusiva este periódico este mismo martes a las 14:00 horas. Durante los últimos días se había hablado de muchos nombres como Olise, Vitinha o Joao Neves. El tapado era Julián Álvarez.