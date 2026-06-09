Florentino cuida a los socios tras las elecciones y congela el precio de los abonos del Real Madrid

Una de las primeras medidas de Florentino Pérez tras salir reelegido como presidente del Real Madrid en las elecciones del club blanco del pasado domingo ha sido mantener y no subir el precio de los abonos de los socios madridistas para la temporada que viene, la 26/27. Los precios han quedado congelados, una medida que el socio del Madrid celebra.

«Como puede comprobar, el club ha mantenido los precios de los abonos de la temporada 2025-2026, sin incremento, reafirmando así su compromiso con los socios abonados del club», así comienza la carta que el Real Madrid ha enviado a sus socios en el mediodía de este martes anunciando el precio de los abonos del curso que viene.

Por lo tanto, el precio de los abonos de los socios del Real Madrid se mantiene como el del año pasado y no sube como venía ocurriendo en las últimas temporadas. Tanto los abonos como los euroabonos. Una medida muy celebrada por los socios y que comienza a cumplir la promesa que hizo Florentino tras ganar las elecciones. El presidente madridista se dirigió a los socios que no le votaron y anunció que estarían más pendientes de sus peticiones.

Mensaje del Real Madrid a sus socios sobre los abonos

Como puede comprobar, el club ha mantenido los precios de los abonos de la temporada 2025-2026, sin incremento, reafirmando así su compromiso con los socios abonados del club. Con el objetivo de ofrecer mayores facilidades para el pago del abono, el Real Madrid C.F. pone a su disposición la posibilidad de su financiación. En caso de estar interesado, le informamos que desde el día 10 de junio a las 12:00 horas y hasta el próximo 24 de junio a las 19:00 horas estará disponible en la Oficina Online el trámite para la financiación de los abonos. Asimismo, le recordamos que la tarjeta de abono es transferible, no obstante, el uso indebido o reventa del mismo, supondrá para el socio titular la apertura de un expediente sancionador por la Comisión de Disciplina Social del Club, que conllevará la pérdida del abono y/o la expulsión de su condición de socio, según lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Comisión de Disciplina Social. Esperando que esta información sea de su interés, le saludamos atentamente.