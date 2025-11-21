Todo sobre Julián Alvarez: edad, dónde ha jugado, altura, cuánto mide y quién es su novia

Julián Alvarez, gracias a su calidad, talento, trabajo y sobre todo olfato goleador, se ha convertido en uno de los mejores jugadores actuales en el planeta fútbol. El delantero, tras su fichaje por el Atlético de Madrid, ha sido pieza clave y la piedra angular del nuevo proyecto de Diego Pablo Simeone, que buscará durante esta temporada pelear por todas las competiciones tras un inicio de Liga algo irregular, pero que lo han corregido en las últimas jornadas.

Cuántos años tiene Julián Alvarez, su altura y su peso

La ‘Araña’ (170cm y 71kg), tal y como le apodan en el mundo del fútbol, ha ganado prácticamente todos los títulos importantes a sus 25 años de edad, incluyendo la UEFA Champions League con el Manchester City o la Copa del Mundo en Qatar 2022 con Argentina, además de dos Copas Américas con su selección. Por otro lado, también ha conquistado una Supercopa de Europa, dos Ligas, un Mundialito de Clubes, una FA Cup, una Supercopa inglesa y varios títulos con River Plato, entre los que destacan una Copa Libertadores, una Recopa sudamericana, una argentina Cup y una Supercopa argentina.

En qué equipos ha jugado Julián Alvarez

Desde muy temprana edad, Julián Alvarez demostró que quería convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta. Cuando apenas tenía 11 años, el argentino pasó 15 días en las instalaciones de Valdebebas haciendo las pruebas para el Real Madrid. Sin embargo, no fue escogido por la disciplina blanca y volvió a su país para hacerse un nombre en el Atalaya antes de fichar por River Plate, donde permaneció desde el verano del 2017 hasta el 2022, fecha donde lo fichó el Manchester City tras sus impresionantes números y actuaciones. Después de ganar todos los grandes títulos en el equipo de Pep Guardiola, decidió volver a España para fichar por el Atlético de Madrid a cambio de 75 millones de euros más variables, convirtiéndose de esta forma en la gran estrella del conjunto rojiblanco.

Julián Alvarez quitando las telarañas 🕷️🕸️ pic.twitter.com/A1xvOyfOQL — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2025

Quién es la novia de la ‘araña’

Julián Alvarez mantiene una relación sentimental con Emilia Ferrero, con la que espera su primer hijo, tal y como anunciaron ellos mismos a través de sus perfiles oficiales de redes sociales. Un amor que se remota bastante atrás en el tiempo, concretamente desde que eran niños. Desde sus infancias, ambos se conocían de la provincia de Córdoba, y se conocieron en una visita a la casa del abuelo de Emilia.

«Nos conocimos cuando teníamos 9 o 10 años. Ella venía a visitar a su abuelo en Calchín y teníamos el mismo grupo de amigos. Después la vida nos llevó por caminos distintos, pero cuando volvía al pueblo nos cruzábamos», añadió Julián. Desde entonces, y con el paso del tiempo, se fue forjando una relación amorosa que sigue vigente en la actualidad, donde viven felices en la capital de España, Madrid.

Quiénes son los padres de Julián Alvarez

Gustavo y Marina Álvarez son los padres de Julián Alvarez. Siempre se han caracterizado por ser una familia trabajadora y con unos valores como la humildad, el respeto y la importancia de mantenerse siempre en el lado correcto de la vida. Fueron un apoyo clave para que Julián Alvarez cumpliera el sueño de convertirse en un ejemplo de persona y en una gran futbolista.