Guardiola plantea una negociación ‘in extremis’ con Vox: una semana para pactar la Mesa de la Asamblea

María Guardiola plantea una negociación in extremis con Vox en Extremadura. No será al menos hasta el 12 de enero cuando la líder del Partido Popular en la región inicie la ronda de contactos con los distintos grupos en la Asamblea. PP y Vox tienen de límite el 20 de enero para constituir el nuevo Parlamento y sellar la presidencia de la Cámara regional.

No habrá negociaciones con el partido de Santiago Abascal, al menos, hasta después de Navidad. En concreto, hasta mediados de enero. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la candidata de los populares a la Presidencia. Con todo, sostienen que su intención pasa por apurar los tiempos al máximo para conseguir la consolidación de nuevo un Ejecutivo bajo el mando del PP.

En Génova dan carta blanca a Guardiola para llegar al acuerdo que considere más apropiado para los extremeños. De hecho, fue el propio presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien interpeló a «responder con responsabilidad y proporcionalidad» al resultado de las urnas en Extremadura.

Los de Abascal, por su parte, lejos de tener líneas rojas, primarán por encima de todo su programa electoral. «Somos poco ambiciosos», reconocen algunos representantes del partido en privado. Con todo, habrá que esperar a la llamada de Guardiola para iniciar el diálogo.

La necesidad de la candidata del PP de sumar apoyos parlamentarios es vital para hacerse de nuevo con el Gobierno regional. El Partido Popular logró 29 escaños, y la mayoría absoluta está en 33. Vox, por su parte, registró una espectacular subida -de más del doble-, con 11 parlamentarios.

En Vox ya avanzan que la negociación habrá de tratar sobre asuntos de especial sensibilidad, como las políticas de Igualdad, la Ley LGTBI, el aborto o la inmigración. Estos temas ya formaron parte de las negociaciones para sacar adelante los Prepuestos autonómicos, finalmente frustrados.