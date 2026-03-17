El Gobierno de Pedro Sánchez ha politizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa de este martes para celebrar el incremento de escaños de la lista del candidato socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, y para hacer campaña por la candidata andaluza, María Jesús Montero, también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

Sobre Montero, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha indicado que «lleva trabajando años por Andalucía». «Ha sido consejera de Sanidad, ha sido consejera de Hacienda, además de representante en la Junta de Andalucía como parlamentaria», ha indicado.

Además, ha quitado peso a que esté dedicada a su labor en el Consejo de Ministros: «Evidentemente se tienen responsabilidades como ministro, pero eso no quita que tengamos un currículum alto y claro de saber lo que la tierra necesita». Concretamente, ha destacado que Montero conoce «lo que Andalucía necesita». «En ese sentido es la mejor candidata», ha subrayado.

Por su parte, también ha felicitado a Carlos Martínez por aumentar en dos escaños la representación del PSOE en su autonomía: «Se ha obtenido un resultado más que satisfactorio». «Quiero felicitarle por el resultado, por la campaña, por hablar y poner encima de la mesa propuestas para esa tierra que él tan bien conoce», ha manifestado Saiz tras las preguntas de los medios.

A la vez, también ha lamentado que, pese a tener dos procurados más, hasta los 30 representantes, sigue siendo la segunda fuerza tras el crecimiento del PP en la comunidad. «El PSOE es un partido que sale a ganar», se ha dolido la dirigente socialista.

Saiz ha utilizado esta plataforma que debe estar regida por la neutralidad política en los actos institucionales, para poner en valor dos dirigentes políticos por su vinculación a la formación socialista, principal partido de Gobierno. Durante procesos electorales, la ley impone a los cargos públicos la exigencia de respetarlo con riesgo de sanción, si bien en momentos como el actual, sin comicios hasta junio, es un deber ético de los máximos dirigentes del país.

Multas por falta de neutralidad

Estas mismas afirmaciones ya las realizaron las predecesoras de Saiz como portavoces incluso durante períodos electorales, quebrantamiento del artículo 50.2 de la Ley de Régimen Electoral General (Loreg). La primera portavoz de Sánchez fue Isabel Celaá, quien fuera también titular de Educación. La ahora embajadora de España ante la Santa Sede fue multada con 2.200 euros por la Junta Electoral Central (JEC) por incumplir el deber de neutralidad desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa cuando ya estaba convocada la repetición electoral del 10 de noviembre de 2019.

Más tarde, la JEC impuso dos multas que sumaban 4.700 euros a la entonces ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por hacer electoralismo en dos ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros que coincidieron con la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo de 2023.

Por otra parte, ese mismo organismo acordó imponer una multa de 2.200 euros a la que, a la sazón, también era ministra de Educación, Pilar Alegría, por sus declaraciones en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con «connotaciones electoralistas y apreciaciones críticas sobre el Partido Popular» en plena campaña de las elecciones catalanas que se celebraron el 12 de mayo de 2024.

En la rueda de prensa ha participado también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.