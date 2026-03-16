El PSOE de Pedro Sánchez ha intentado atribuirse el incremento de escaños del partido en Castilla y León y restar peso a que su candidato, Carlos Martínez, se distanciara del sanchismo. «Los liderazgos los elige la propia militancia», ha indicado Montse Mínguez, portavoz de la formación socialista, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Federal del partido este lunes en Ferraz. Y ha añadido que los otros candidatos del partido a las demás elecciones autonómicas se han escogido del mismo modo.

Mínguez ha recordado que Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno, y María Jesús Montero, todavía vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, también «ganaron sus primarias y son las candidatas». «Como el señor [Miguel Ángel] Gallardo», ha apostillado la portavoz en alusión al que fuera el cabeza de lista en Extremadura que cosechó los peores resultados del PSOE en el que había sido un feudo socialista.

«Carlos Martínez es muy buen candidato, tiene al PSOE detrás», ha valorado la dirigente socialista, a la vez que ha puesto en valor su equipo como «unido y fuerte». «La gente confía en nuestro candidato», se ha vanagloriado.

«Los liderazgos los elige la propia militancia, no ponemos ni quitamos a nadie», ha indicado. A su vez, ha restado importancia a las guerras sobre si el candidato se alinea con el aparato del partido. «Si no va bien, es sanchista y si va bien, es no sanchista», ha ironizado la portavoz socialista. Además, ha apostillado que «seguramente haya partido de vuelta». «Estaremos con una organización que está preparada».

«Alegría y Montero ganaron primarias»

Además, ha asegurado que el PSOE es una organización «seria», que deja que los liderazgos «los escoja el propio territorio». «No como el PP, que pone a dedo», ha asegurado la portavoz del partido.

Mínguez ha restado importancia al hecho de que dos de los principales miembros del Consejo de Ministros hayan sido designados por Pedro Sánchez para encabezar las listas autonómicas: «Alegría y Montero ganaron sus primarias».

En esa misma línea, la dirigente ha valorado que el candidato tenga implantación territorial, ya que es alcalde de Soria desde hace dos décadas. Sin embargo, no ha querido adelantar cuándo debería dejar la vicepresidencia María Jesús Montero para dedicarse plenamente a estar más presente en Andalucía de cara a unas elecciones en junio. «Lo decidirá cuando tengan que irse, cuando crea conveniente», ha reflexionado.

Mínguez se ha expresado así después de que el candidato socialista en Castilla y León incrementase en dos procuradores la representación del partido en las Cortes autonómicas tras los comicios de este domingo. Pese al crecimiento, el PSOE continúa siendo la segunda fuerza y, ahora, sin ningún partido de extrema izquierda en el que apoyarse para gobernar.

El principal ganador de esas elecciones fue el PP de Alfonso Fernández Mañueco, con 33 procuradores, seguido por los socialistas a tres asientos. La tercera fuerza fue Vox con 14 escaños, que sólo pudo sumar un asiento a los representantes obtenidos en 2022. Los partidos regionalistas completan el hemiciclo con Unión del Pueblo Leonés con 3 procuradores; Por Ávila, con uno y Soria ¡Ya! con otro.

«Preocupación» por Vox

La portavoz del PSOE ha trasladado que en la Ejecutiva se respira «preocupación» por el ascenso continuado de Vox así como por la capacidad para influir en la gobernabilidad. El partido de Santiago Abascal subió un escaño en las autonómicas de Castilla y León hasta los 14 procuradores.

Mínguez ha trasladado que el PP, «elecciones tras elecciones son más dependientes» de Vox. «Le va a hacer pasar por donde decida el señor Abascal», ha indicado respecto a la capacidad negociadora del partido a la derecha del PP.

«Nos preocupa esa dependencia y ponemos en valor que hay una alternativa», ha destacado la portavoz socialista. Además, ha valorado que «lo raro no es que la ultraderecha crezca, lo raro es que haya un Gobierno de progreso en este país que está haciendo de dique de contención de esa política reaccionaria». «Es lo que tenemos que proteger», ha aseverado.