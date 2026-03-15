Mañueco agradece la confianza en el PP «frente al ruido» y el «panorama gris» del PSOE y Vox

Alfonso Fernández Mañueco se ha impuesto de nuevo en las elecciones autonómicas en Castilla y León. «Frente al ruido, al panorama negativo y al panorama gris que vendían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas», ha destacado el líder popular que, con esta victoria, sella el ciclo de triunfos electorales del Partido Popular.

«El PP ha ganado las elecciones», así de claro se ha pronunciado el candidato a la reelección a la presidencia de la Junta castellanoleonesa. Con 33 escaños, a ocho no obstante de la mayoría absoluta, Mañueco se ha comprometido a iniciar desde este lunes la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios para darle a Castilla y León un Gobierno estable. Ello ha recordado, a excepción del PSOE.

Ante una sede provincial del PP en Salamanca abarrotada, Mañueco no ha escondido su entusiasmo con el hecho de que su partido haya ganado en su tierra natal. «El Partido Popular ha ganado las elecciones en Salamanca y en Castilla y León», ha destacado el dirigente popular.

«Hemos hecho una buena campaña, seria, limpia, pegada a la gente y en el territorio», ha destacado. «Hemos sido capaces de transmitir entre todos los que somos y nuestra forma de gestionar y de entender las cosas», ha reseñado. «Esto es el respaldo de los ciudadanos a la gestión del Gobierno que he presidido en los últimos 4 años, también el respaldo y el aval al proyecto» del PP, ha destacado.

Mañueco, que ha subido dos escaños respecto a los pasados comicios del año 2022, se ha comprometido desde ya a liderar el próximo Gobierno de la región. «El PP mañana empezará el diálogo con todas las fuerzas políticas, pero en Castilla y León va a haber un Gobierno presidido por el PP y va a ser un Gobierno para todos», ha destacado.

En estas mismas líneas, el candidato del PP a la reelección ha querido dejar claro que, en todo caso, «con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad, es imposible». A su juicio, tras el resultado de este domingo, los casi dos millones de ciudadanos convocados a las urnas «han hablado alto y claro» que quieren un Gobierno liderado por el PP.

«Nuestra estrategia, nuestro mensaje, nuestro balance de gestión, nuestro proyecto de futuro, han tenido el máximo respaldo en las urnas», ha reseñado Mañueco que, al grito de «¡Presidente, presidente!», ha agradecido también la participación del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, así como de los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Mañueco, que ha vivido los que serán sus últimos comicios autonómicos como candidato porque la ley electoral de Castilla y León limita su Gobierno a ocho años —sorteó esta normativa cuando anunció el adelanto electoral en el año 2022—, ha reiterado su compromiso manifestado el pasado viernes tras el cierre de campaña en Valladolid: «Habrá cortes en Castilla y León, habrá gobierno en Castilla y León y habrá presupuestos en Castilla y León».