El baño ya no es solo un baño: los 3 nuevos colores de grifería que han vuelto locos a los diseñadores de interiores

Hasta hace relativamente poco, el baño tenía un papel puramente funcional en el hogar. Sin embargo, esta visión ha cambiado por completo, y hoy en día se considera un auténtico refugio de bienestar, donde se cuida cada detalle y se presta especial atención a todos los elementos decorativos, incluida la grifería. En este contexto, los diseñadores de interiores apuntan a tres colores de grifería que prometen convertirse en tendencia este 2026.

Durante muchos años, el acero fue el material predominante en griferías y accesorios de baño, pero su protagonismo parece estar perdiendo fuerza. Siguiendo la tendencia del minimalismo cálido y la creciente incorporación de elementos inspirados en la naturaleza, los expertos señalan que los acabados metálicos en tonos como el bronce ganarán cada vez más presencia en el diseño de interiores.

Los 3 colores de grifería que triunfan en 2026

Según indican los expertos, el bronce cepillado se perfila como uno de los acabados más demandados gracias a su capacidad para aportar personalidad y una elegancia discreta a los cuartos de baño. Dependiendo del tratamiento y acabado elegido, este tono puede evocar tanto la sofisticación de ambientes clásicos como el atractivo auténtico y atemporal del estilo vintage.

Este tono encaja especialmente bien en los baños de estilo rústico moderno, una tendencia que busca combinar la esencia del campo, los materiales tradicionales y la conexión con la naturaleza con líneas y acabados contemporáneos. El resultado es un ambiente acogedor y elegante.

Además del bronce, la grifería en negro seguirá manteniéndose entre las opciones favoritas gracias a su capacidad para crear baños contemporáneos y con carácter. Al tratarse de un tono neutro, combina fácilmente con una amplia gama cromática y funciona especialmente bien junto a blancos, grises y materiales naturales como la madera o la piedra. Según los materiales y colores con los que se combine, puede aportar un aire industrial, sofisticado o minimalista.

Finalmente, los tonos tierra también se consolidan como una de las principales tendencias en decoración. Colores como el terracota, el beige, el marrón o el óxido aportan calidez y naturalidad, convirtiéndose en opciones especialmente adecuadas para baños y cocinas de estilo orgánico y acogedor. Además, estos tonos combinan a la perfección con materiales naturales, ayudando a crear espacios equilibrados, confortables y conectados con la naturaleza.

Materiales y tecnologías

Entre los materiales más utilizados destaca el latón, apreciado por su resistencia a la corrosión y su capacidad para ofrecer acabados de gran calidad en una amplia variedad de colores. También es frecuente el uso de acero inoxidable, especialmente en diseños con acabados mates o texturizados. Por su parte, los recubrimientos cerámicos contribuyen a conservar la intensidad del color y a minimizar el desgaste provocado por el uso diario.

En cuanto a las tecnologías de acabado, el sistema PVD (Physical Vapor Deposition) proporciona una elevada resistencia frente a arañazos, manchas y corrosión. Los recubrimientos en polvo permiten obtener superficies mates y texturizadas de gran durabilidad, mientras que la nanotecnología ayuda a repeler huellas, suciedad y restos de agua, facilitando el mantenimiento y mejorando la protección de la superficie.

Este 2026, la grifería deja de ser un elemento meramente funcional para convertirse en el verdadero protagonista del diseño del baño, especialmente si se escoge en alguno de los colores tendencia:

Las griferías termostáticas se consolidan como una de las opciones más demandadas en los baños actuales. Su principal ventaja es la capacidad de mantener una temperatura constante del agua, incluso cuando se producen variaciones de presión.

La sostenibilidad también gana protagonismo en el diseño de griferías. Los modelos más recientes incorporan tecnologías orientadas a reducir el consumo de recursos sin comprometer el confort. Aireadores, limitadores de caudal y sistemas de apertura en frío permiten disminuir el gasto de agua hasta en un 50 %.

Asimismo, los sistemas que se activan mediante sensores mejoran la higiene al reducir el contacto con las superficies y aportan una estética moderna y tecnológica. En las tendencias de 2026, estos modelos evolucionan hacia diseños más elegantes y minimalistas, capaces de integrarse con naturalidad en baños contemporáneos sin perder calidez visual.

Tendencias de baños

El blanco continúa siendo uno de los colores favoritos para aportar luminosidad y sensación de amplitud al baño, especialmente en sus versiones más cálidas, como el blanco roto o los tonos crema. Combinado con relieves y materiales naturales como la madera, el ratán, el bambú o la piedra, permite crear espacios luminosos, acogedores y visualmente atractivos.

La continuidad visual también gana protagonismo gracias a la reducción de juntas en revestimientos y pavimentos. Soluciones como el microcemento, la piedra sinterizada o los porcelánicos de gran formato permiten crear superficies más uniformes, modernas y fáciles de limpiar.

En cuanto a la paleta cromática, los tonos inspirados en la naturaleza continúan marcando tendencia. Beige, arena, crema, marrón o tonos tierra se combinan con colores como el verde salvia, el amarillo mantequilla o el azul índigo para crear espacios serenos y equilibrados.