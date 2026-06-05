Horario y dónde ver la corrida de toros de Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado en Las Ventas por San Isidro hoy

La Feria de San Isidro 2026 ya está en su tramo final y eso se empieza a notar en el ambiente. No es lo mismo una corrida de mitad de feria que una de las últimas dado que queda poco margen, para los toreros y para la propia feria, que encara sus días decisivos con el listón muy alto así que si deseas ver la corrida de toros de hoy con Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado, te explicamos qué cadena la emite y a qué hora.

La de este viernes 5 de junio en Las Ventas será una de esas tardes que, sin hacer demasiado ruido en los días previos, pueden acabar teniendo más recorrido del esperado. Es la antepenúltima corrida del ciclo y eso siempre añade presión, pero también oportunidades. El público llega con mucho visto. Han pasado ya muchos carteles y muchas ganaderías y por eso, cuando el calendario avanza, la exigencia sube. Y ahí es donde tardes como esta pueden cambiar la sensación general de la feria así que si eres aficionado conviene no perderse nada y saber a qué hora empieza y dónde se va a poder ver.

A qué hora es la corrida de hoy en Las Ventas

El festejo comenzará a las 19:00 horas, como viene siendo habitual en esta parte del abono de San Isidro. Quienes vayan a acudir a la plaza saben que no es buena idea llegar justo de tiempo. El entorno de Las Ventas suele llenarse bastante antes, entre aficionados, turistas y curiosos que se acercan a vivir el ambiente aunque no entren al coso. Además, los accesos pueden ralentizarse y es habitual que se formen colas, por lo que lo más recomendable es presentarse con al menos una hora de margen para entrar sin prisas y disfrutar también de los momentos previos.

Dónde ver la corrida de hoy en directo

Para quienes no puedan asistir a la plaza, la corrida se podrá seguir en directo a través de Telemadrid, que está emitiendo la Feria de San Isidro 2026 en abierto. La retransmisión también estará disponible online, tanto en la web como en la aplicación de la cadena, algo que cada vez utiliza más gente para seguir los festejos desde el móvil o la tablet.

Y si estás fuera de Madrid, tampoco hay problema. Telemadrid puede verse a través de plataformas como Movistar+ u Orange TV, lo que permite seguir la corrida desde prácticamente cualquier punto de España.

Quiénes torean hoy en San Isidro

El cartel de hoy tiene algo interesante con tres nombres bastante destacados. Uceda Leal llega como el torero que mejor conoce esta plaza. Su historia con Las Ventas es larga, y no solo por los años. Más de 70 paseíllos entre novillero y matador dicen mucho de su relación con Madrid. Tomó la alternativa aquí en 1996 y ha conseguido salir dos veces por la Puerta Grande, algo que en esta plaza nunca es menor. Su concepto es clásico, sin alardes, y eso tiene encaje en un público que valora el oficio y la colocación.

Clemente representa otra cosa. El francés está en ese punto de carrera en el que cada tarde cuenta mucho. Madrid, además, no es una plaza cualquiera. Aquí se viene a medir y a intentar dar ese paso que te coloque en otro nivel. Tomó la alternativa en 2016 y, desde entonces, ha ido sumando actuaciones, pero le falta ese golpe definitivo en un escenario como este. Tardes como la de hoy suelen ser las que marcan la diferencia.

En el otro extremo está Pablo Aguado, que tiene un perfil completamente distinto. Su toreo es más pausado, más basado en la naturalidad, en dejar que las cosas pasen sin aparente esfuerzo. Eso conecta con una parte de la afición, pero también exige que el toro acompañe. En Madrid ya ha dejado detalles importantes, pero sigue teniendo pendiente ese triunfo rotundo que le permita abrir la Puerta Grande por primera vez.

Qué toros se lidian hoy en Las Ventas

Para esta tarde se anuncian toros de Juan Pedro Domecq, una ganadería que forma parte de la historia reciente del toreo. Es un hierro que suele ofrecer un tipo de toro con clase y recorrido, lo que encaja con el estilo de los tres toreros del cartel. No siempre sale así, pero cuando ocurre, permite ver ese toreo más ligado, más templado, que tanto busca el aficionado. Y en ferias largas como San Isidro, además, la ganadería juega un papel clave. A estas alturas, cualquier encierro que rompa la dinámica puede cambiar la percepción de toda una semana.

Más allá de nombres o ganaderías, lo que define tardes como esta es lo que pueda pasar en el ruedo. Uceda Leal llega con su oficio y conocimiento de la plaza, Clemente buscando ese salto y Aguado intentando encontrar ese toro que le permita expresarse. Pero luego, como siempre en el toreo, todo dependerá de cómo salga el encierro. Pero si los toros responden, la combinación puede dar una tarde interesante que muchos volverán a ver desde sus casas, a través de Telemadrid.