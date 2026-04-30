Entradas para la Feria de San Isidro: precio, cómo y dónde comprar tickets para las corridas de toros en Las Ventas

La Feria de San Isidro ya está a la vuelta de la esquina y, como suele pasar cada año, conseguir entradas para ver una corrida en Las Ventas empieza a convertirse en una pequeña carrera contrarreloj. No tanto por falta de oferta, que la hay durante más de un mes, sino porque algunas fechas vuelan literalmente en función del cartel que se anuncie, así que si estás interesado en ir a alguna de ella en concreto, mejor que no tardes en hacerte con tu entrada.

Entre el 8 de mayo y el 14 de junio de 2026, la plaza de toros de Las Ventas acoge una de las citas más importantes del calendario taurino. Carteles fuertes, figuras reconocidas y tardes muy señaladas hacen que la demanda se dispare, especialmente en fines de semana y días clave. Por eso conviene tener claro cuánto cuestan las entradas, dónde se compran y qué opciones hay realmente para conseguir sitio sin pagar de más o quedarse fuera a última hora.

Precio de las entradas para San Isidro 2026

Aquí no hay una cifra única, ni mucho menos. El precio cambia bastante según la zona de la plaza, la cercanía al ruedo y, sobre todo, si eliges sol o sombra.

Para hacerse una idea real, las entradas más económicas suelen moverse entre los 20 y los 30 euros en zonas altas, como andanadas o algunas gradas de sol. Son las más asequibles y, por eso mismo, también las primeras que desaparecen. A partir de ahí, lo habitual es ver precios que van subiendo poco a poco. En tendidos de sol, por ejemplo, puedes encontrar localidades entre 40 y 70 euros dependiendo de la fila. Si ya pasas a zonas de sol y sombra, el rango sube fácilmente a 60, 80 o incluso 100 euros.

El salto grande llega con la sombra. Aquí los precios se disparan bastante más. No es raro ver entradas por encima de los 120 euros en delanteras, y si hablamos de barrera o contrabarrera, se pueden alcanzar cifras de 300 o incluso 400 euros en algunas corridas concretas.

Con todo este abanico de precios para la Feria de Abril nos queda claro que hay opciones para casi todos los bolsillos, pero la diferencia es enorme según lo que busques.

Cómo comprar entradas para las corridas de toros en Las Ventas

Aquí es donde muchas personas se equivocan, porque no todo sale a la venta de la misma forma ni al mismo tiempo. Por un lado están los abonos, que permiten asistir a varias corridas. Estos salen primero y suelen tener sus propios plazos de renovación y compra. Son la opción más habitual para aficionados habituales pero quizás si deseas hacerte con uno ahora, llegarás un poco tarde ya que muchos salieron entre febrero y marzo.

Pero luego tienes las entradas sueltas, que son las que busca la mayoría. Y aquí también conviene estar atento, porque se ponen a la venta online en fechas concretas y, en muchos casos, a partir de medianoche. Entonces, si tienes claro el día que quieres ir, lo mejor es no esperar. Hay corridas con carteles fuertes que se agotan rápido, sobre todo en zonas concretas de la plaza.

Dónde comprar: conseguir entradas online

La vía más directa y segura es la web oficial de Las Ventas, que es donde salen primero las entradas y donde no hay intermediarios. A partir de ahí, también hay distribuidores autorizados que venden tickets para la feria como Servitoro, que funcionan bien, pero suelen añadir gastos de gestión o recargos, que pueden rondar el 10% o incluso más en algunos casos.

En cuanto a la compra presencial, sigue siendo una opción bastante utilizada. Las taquillas de la plaza abren normalmente en horario de mañana y tarde (de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00), y también hay puntos externos como La Central de Toros, en la explanada, aunque en este caso el recargo puede ser mayor. De todos modos si puedes, compra online y con antelación. Evitas colas y, sobre todo, te aseguras disponibilidad.

Cómo ir gratis a la Feria taurina de San Isidro 2026

Ir gratis a Las Ventas durante San Isidro no es lo habitual, pero tampoco es imposible. Una de las formas más comunes es a través de sorteos o promociones. Cada año, algunas marcas, medios o incluso entidades relacionadas con el mundo taurino reparten entradas para determinadas corridas y aunque no es algo fijo, podemos mirar a ver si encontramos algo.

También están las invitaciones, que suelen moverse en entornos más concretos, como empresas, patrocinadores o relaciones personales. No es la vía más accesible, pero existe.

Y luego está el recurso de última hora. Hay aficionados que esperan en los alrededores de la plaza o en taquilla por si aparecen entradas liberadas, devoluciones o huecos de última hora. No siempre funciona, pero en días con menos tirón puede dar resultado. Eso sí, siendo realistas, lo normal es pagar entrada. La clave está en comprar con tiempo y elegir bien la zona, porque ahí es donde realmente puedes ajustar el presupuesto sin renunciar a la experiencia.