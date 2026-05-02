¿Por qué Morante de la Puebla no participa en la Feria Taurina de San Isidro 2026?

Una de las grandes novedades del calendario taurino de 2026 es la ausencia de Morante de la Puebla en la Feria Taurina de San Isidro. Tras su regreso a los ruedos en Sevilla por el Domingo de Resurrección, el torero ha optado por una temporada más «selectiva».

En este contexto, su equipo ha considerado que su vuelta a Madrid debe producirse en un momento más especial dentro del año, evitando participar en San Isidro para no «normalizar» un regreso que se quiere tratar como un acontecimiento puntual. Asimismo, cabe recordar que Morante de la Puebla sufrió una grave cornada el 24 de abril de 2026, que requirió cirugía e ingreso en UCI. Tras su evolución favorable, ahora continúa su recuperación en casa.

Feria Taurina de San Isidro 2026

«San Isidro 2026 anuncia un total de 58 anunciantes: 44 matadores de toros, 5 rejoneadores y 9 novilleros con picadores. En el apartado ganadero, 23 son las ganaderías anunciadas, algunas de ellas con dos compromisos, representando hasta 9 encastes diferentes. Con un total de 3 paseíllos destacan los nombres de Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián y Víctor Hernández, nombre propio del pasado año. En el elenco de matadores de toros que realizarán 2 paseíllos se encuentran Roca Rey, Sebastián Castella, Antonio Ferrera, Borja Jiménez, Daniel Luque, Tomás Rufo, David de Miranda, Diego Urdiales, Emilio de Justo, Fortes, Juan Ortega, Miguel Ángel Perera, Morenito de Aranda, Paco Ureña y Román. Una Feria, también, cargada de nuevos valores, en la que se anuncian las confirmaciones de Bruno Aloi, Manuel Diosleguarde y Tristán Barroso», detalla Las Ventas.

Las fechas confirmadas de la Feria Taurina de San Isidro 2026 son las siguientes: