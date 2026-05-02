¿Por qué Morante de la Puebla no participa en la Feria Taurina de San Isidro 2026?
Una de las grandes novedades del calendario taurino de 2026 es la ausencia de Morante de la Puebla en la Feria Taurina de San Isidro. Tras su regreso a los ruedos en Sevilla por el Domingo de Resurrección, el torero ha optado por una temporada más «selectiva».
En este contexto, su equipo ha considerado que su vuelta a Madrid debe producirse en un momento más especial dentro del año, evitando participar en San Isidro para no «normalizar» un regreso que se quiere tratar como un acontecimiento puntual. Asimismo, cabe recordar que Morante de la Puebla sufrió una grave cornada el 24 de abril de 2026, que requirió cirugía e ingreso en UCI. Tras su evolución favorable, ahora continúa su recuperación en casa.
Feria Taurina de San Isidro 2026
«San Isidro 2026 anuncia un total de 58 anunciantes: 44 matadores de toros, 5 rejoneadores y 9 novilleros con picadores. En el apartado ganadero, 23 son las ganaderías anunciadas, algunas de ellas con dos compromisos, representando hasta 9 encastes diferentes. Con un total de 3 paseíllos destacan los nombres de Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián y Víctor Hernández, nombre propio del pasado año. En el elenco de matadores de toros que realizarán 2 paseíllos se encuentran Roca Rey, Sebastián Castella, Antonio Ferrera, Borja Jiménez, Daniel Luque, Tomás Rufo, David de Miranda, Diego Urdiales, Emilio de Justo, Fortes, Juan Ortega, Miguel Ángel Perera, Morenito de Aranda, Paco Ureña y Román. Una Feria, también, cargada de nuevos valores, en la que se anuncian las confirmaciones de Bruno Aloi, Manuel Diosleguarde y Tristán Barroso», detalla Las Ventas.
Las fechas confirmadas de la Feria Taurina de San Isidro 2026 son las siguientes:
- Viernes 8 de mayo. Corrida de toros. Toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso.
- Sábado 9 de mayo. Corrida de toros. Toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo.
- Domingo 10 de mayo. Corrida de toros. Toros de Conde de Mayalde para David Galván, Román y Gonzalo Caballero.
- Martes 12 de mayo. Novillada con picadores. Novillos de Montealto para Tomás Bastos, Martín Morilla (presentación) y Álvaro Serrano.
- Miércoles 13 de mayo. Corrida de toros. Toros de Partido de Resina para Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo.
- Jueves 14 de mayo. Corrida de toros. Toros de El Parralejo para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.
- Viernes 15 de mayo. Corrida de toros. Toros de Toros de El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián.
- Sábado 16 de mayo. Corrida de toros. Toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde (confirmación).
- Domingo 17 de mayo. Corrida de toros. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.
- Martes 19 de mayo. Novillada con picadores. Novillos de Fuente Ymbro para Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte.
- Miércoles 20 de mayo. Corrida de toros. Toros de Saltillo para José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.
- Jueves 21 de mayo. Corrida de toros. Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.
- Viernes 22 de mayo. Corrida de toros. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo.
- Sábado 23 de mayo. Corrida de toros. Toros de Ángel Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.
- Domingo 24 de mayo. Corrida de toros. Toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández.
- Martes 26 de mayo. Novillada con picadores. Novillos de Conde de Mayalde para Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez.
- Miércoles 27 de mayo. Corrida de toros. Toros de Pedraza de Yeltes para Isaac Fonseca, Molina y Jarocho.
- Jueves 28 de mayo. Corrida de toros de la Prensa. Toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi (confirmación).
- Viernes 29 de mayo. Corrida de toros. Toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.
- Sábado 30 de mayo. Corrida de rejones. Toros de María Guiomar Cortés de Moura para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.
- Domingo 31 de mayo. Corrida de toros. Toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.
- Martes 2 de junio. Corrida de toros. Toros de José Escolar para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.
- Miércoles 3 de junio. Corrida de toros. Toros de Lagunajanda para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón.
- Jueves 4 de junio. Corrida de toros. Toros de Jandilla y Vegahermosa para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.
- Viernes 5 de junio. Corrida de toros. Toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado.
- Sábado 6 de junio. Corrida de toros. Toros de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román.
- Domingo 7 de junio. Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías. Toros de Cortés y Domingo Hernández para Borja Jiménez, en solitario.
- Domingo 14 de junio. Corrida de Beneficencia. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.