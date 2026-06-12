Última hora. Según ha podido conocer COOL en primicia, María Isabel Fraga, hija de Manuel Fraga, ha fallecido en Madagascar, país al que se había desplazado para realizar una estancia vinculada a labores de ayuda y acompañamiento sobre el terreno. La noticia ha comenzado a comunicarse en las últimas horas entre las personas más cercanas a la familia y ha provocado una profunda conmoción entre sus allegados, amigos y quienes compartieron con ella distintos proyectos personales y solidarios en los últimos años.

Todos los detalles de la muerte de la hija de Fraga

De acuerdo con la información trasladada a este medio por fuentes próximas, María Isabel Fraga se encontraba en el país africano desarrollando una actividad de carácter humanitario cuando se produjo su fallecimiento. El impacto ha sido especialmente profundo por el significado personal que este viaje tenía para ella. Entre los mensajes que han comenzado a circular en su círculo más íntimo se repite una misma idea: María Isabel estaba exactamente donde quería estar.

«Ha muerto donde quiso estar, con los pobres», resumen personas cercanas a la despedida que ya ha comenzado a organizarse. Más allá de pertenecer a una de las familias más reconocidas de la política española, quienes hoy recuerdan a María Isabel Fraga dibujan el perfil de una mujer discreta, alejada del protagonismo público y especialmente vinculada en los últimos años a iniciativas de ayuda y compromiso personal.

No era una figura habitual del foco mediático. Precisamente por eso, quienes la conocían insisten en que este último viaje tenía para ella un valor especialmente importante. Según ha podido saber COOL, sus restos permanecen en estos momentos en la capital de Madagascar, donde están siendo acompañados y velados por una comunidad religiosa hasta que puedan completarse los trámites necesarios para su repatriación a España.

La familia se encuentra ahora centrada en las gestiones pertinentes y en organizar los próximos pasos. Más adelante está previsto que se celebre una misa en su memoria para quienes deseen acompañar a sus allegados en la despedida.

El fallecimiento supone un momento especialmente delicado para una saga estrechamente ligada a la historia política reciente de España. María Isabel era una de las hijas de Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular y una de las figuras más influyentes del centroderecha español durante décadas.

Sin embargo, en las conversaciones de estas horas apenas aparecen referencias políticas. Quienes hoy hablan de ella prefieren recordar otra imagen: la de una mujer que eligió mantenerse lejos del foco y que, según quienes la despiden, terminó sus días entregada a una causa que consideraba profundamente importante.