Los gallegos coinciden: los 5 platos típicos y buenísimos que tienes que probar por el Día de Santiago

Hoy que es 25 de julio es uno de esos días en los que Galicia vive una de sus jornadas más especiales. Se celebra el Día de Galicia, pero también es el Día de Santiago Apóstol de modo que muchas son las actividades y actos que se van a dar en toda la comunidad y especialmente en Santiago de Compostela. No podemos olvidarnos además de la gastronomía ya que los platos gallegos son tal vez de los más deliciosos que se puedan comer en nuestro país, así que nada como aprovechar la jornada para descubrir los mejores, con 5 en concreto que son los que más destacan.

Platos tradicionales, que seguramente ya habrás probado en alguna ocasión o seguro que te suenan porque los habrás visto en recetarios sobre la gastronomía gallega, o en programas de televisión cada vez que se habla de lo mejor que tiene para ofrecer esta comunidad y que se elaboran en todos los casos, a partir de productos de calidad, con recetas que además se repiten desde hace generaciones y que no pueden faltar en días como hoy, en la mesa de ningún gallego.

Pulpo a feira

El primero de los platos o recetas que no pueden faltar en un día como el de hoy es el pulpo a feira ya que es el plato que todo el mundo piensa cuando se celebra el Día de Galicia o el Día de Santiago.. Está en fiestas, en ferias, en bares y en cualquier celebración que se precie. Y el 25 de julio no es la excepción. Su origen está en las ferias del interior de Galicia, donde el pulpo llegaba desde la costa y se preparaba allí mismo. Se cuece entero, se corta con tijera y se sirve sobre madera, con sal, pimentón y aceite. Sin más. Puede parecer simple, pero no lo es tanto. El punto del pulpo lo es todo, y no siempre sale bien fuera de Galicia. Por eso sigue teniendo ese carácter especial cuando se come allí y más teniendo en cuenta que la calidad del producto gallego es algo insuperable.

Empanada gallega

Si hay algo que tampoco falta en una mesa gallega cuando llega el 25 de julio, es una empanada. Es uno de esos platos que da la sensación de que aparecen sin hacer ruido, pero que todo el mundo acaba comiendo. Tiene siglos de historia y nació, en parte, por una cuestión práctica: transportar comida sin que se estropeara. Hoy eso ya no importa, pero la receta sigue prácticamente igual, a partir de una masa fina, un relleno jugoso y ese sofrito de cebolla y pimiento que marca la diferencia. Las hay de todo tipo, pero en Santiago son muy típicas las de carne o atún. Es fácil, se comparte bien y funciona en cualquier momento del día, y seguro que como decimos, no falta hoy en ningún rincón de Galicia, especialmente aquellas zonas que están de fiesta y reúnen a vecinos y amigos.

Lacón con grelos

El lacón con grelos es uno de esos platos que, visto desde fuera, puede parecer demasiado contundente. Y en parte lo es, pero tiene mucho más detrás. Viene de la tradición rural gallega y está muy ligado al Carnaval, cuando se aprovechaban los productos del cerdo tras la matanza aunque también se ha popularizado bastante con la celebración del Día de Galicia. El lacón se desala durante días y se cocina con grelos, patatas y chorizo. El resultado es potente, sí, pero también muy equilibrado. Es uno de los platos que mejor explica cómo se come en Galicia cuando se habla de cocina de verdad.

Caldo gallego

El caldo gallego no necesita presentación en Galicia. Es un plato de los de siempre, de los que se hacían con lo que había en casa y que han llegado hasta hoy sin grandes cambios. No tiene una receta cerrada. Puede llevar más o menos carne, más o menos verdura, pero siempre mantiene la misma idea: una olla a fuego lento y tiempo. Y aunque se asocia más al invierno, sigue apareciendo en muchas mesas durante todo el año. Y en días señalados como el de hoy 25 de julio, no es raro verlo como primer plato antes de algo más contundente.

Tarta de Santiago

Y por último, y después de todo lo anterior, el postre casi viene solo. La tarta de Santiago es el cierre más habitual y uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Su historia está muy ligada al Camino de Santiago. Durante años, ha sido uno de los dulces que los peregrinos probaban al llegar, y eso ha ayudado a que se mantenga tan presente. Lleva almendra, azúcar y huevo, sin más. Y encima, la cruz de Santiago en azúcar glas. Es sencilla, pero funciona. Y en un día como el 25 de julio, es difícil no acabar comiéndola.