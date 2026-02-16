Este plato tradicional de Galicia es un manjar y nació en la Ruta de la Plata: hoy lo recomienda el chef José Andrés

El chef asturiano José Andrés se ha consolidado como uno de los grandes embajadores internacionales de la gastronomía española. Afincado desde hace años en Estados Unidos, comparte recetas, historias y tradiciones a través de sus redes sociales. En una de sus publicaciones más recientes, José Andrés puso el foco en uno de los platos más icónicos de Galicia: el pulpo á feira. El origen de esta receta se encuentra en Melide, una localidad del interior de la región que desde hace siglos es parada obligatoria del Camino de Santiago.

«Históricamente, los alimentos se transportaban de una región a otra en mula y se vendían en las ferias y fiestas en las que la gente se reunía», explica el chef. En Melide coincidían comerciantes procedentes de la costa gallega, que llevaban marisco hacia Madrid, con otros llegados del sur de Extremadura cargados de aceite de oliva y pimentón de la Vera. De ese cruce de caminos nació un plato sencillo pero extraordinario en sabor y tradición: pulpo cocido, aceite de oliva, pimentón y sal gruesa.

Lacón asado, un plato que conquista paladares

Para José Andrés, el valor de esta receta va más allá de la cocina. «Así es como se crean algunos de los platos más increíbles: de forma natural, gracias a los ritmos de la vida, las tradiciones y las celebraciones que unen a la gente», señala. Para quienes buscan alternativas al pulpo, el chef propone otro clásico gallego que mantiene la esencia del aliño tradicional: el lacón asado con patatas.

El lacón procede de las extremidades delanteras del cerdo, lo que lo diferencia del jamón, que se obtiene de las patas traseras. Se trata de una carne jugosa, sabrosa y con una textura firme. Servido sobre una base de patatas cocidas y aderezado con aceite de oliva y pimentón, tiene un papel protagonista en celebraciones y fiestas populares, especialmente cuando se acompaña de grelos. Esta receta demuestra que la cocina gallega ofrece opciones para todos los gustos. La recomendación final de José Andrés es clara y directa, fiel a su estilo cercano: «¡Pruébalo!»

Receta paso a paso

#receta #recetas #recetasfaciles #lacon #laconalagallega #cocinatradicional #cocinagallega ♬ Mucho Mambo (Sway) – Galwaro & Karl8 & Andrea Monta @lasrecetasdemj Lacón a la gallega 🌟Si te ha gustado te animo a que la compartas con tus amigos, también puedes guardarla para tenerla siempre a mano y si te animas puedes decirme en los comentarios que te ha parecido, darle like ♥️e incluso decirme que recetas te gustaría que hiciera. ▪️Ingredientes: 1 lacón desalado de 1 kg 2 patatas gallegas Pimentón dulce o picante Aceite de oliva virgen extra Sal gorda ▫️Preparación: 1.Cubrimos de agua el lacón desalado. En cuanto el agua rompa a hervir, dejamos cocer a fuego medio durante 1 hora por cada kg de lacón con la olla tapada. 2.Pelamos un par de patatas grandes y las cocemos en otro cazo con agua hasta que estén tiernas. Pasado el tiempo sacamos el lacón del agua y lo dejamos enfriar un poco antes de cortarlo. 3.Cortamos las patatas en rodajas de 1 dedo de grosor aproximadamente, las colocamos en el fondo de un plato, salamos con un poco de sal gruesa y echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. 4.Laminamos el lacón, quitando antes la piel. En el lacón es característico sus cortes irregulares. Cubrimos todo el plato de las patatas con nuestro lacón, echamos un buen chorro de aceite de oliva y pimentón dulce o picante. #lasrecetasdemj

Para preparar esta receta tradicional, comenzamos cubriendo el lacón previamente desalado con abundante agua en una olla. Cuando el agua rompa a hervir, lo dejamos cocer a fuego medio durante aproximadamente una hora por cada kilo de peso, manteniendo la olla tapada para que conserve bien el calor y se cocine de forma uniforme.

Mientras tanto, pelamos un par de patatas gallegas grandes y las cocemos en otro cazo con agua hasta que estén tiernas. Una vez transcurrido el tiempo de cocción, retiramos el lacón del agua y lo dejamos templar ligeramente antes de proceder a cortarlo.

A continuación, cortamos las patatas en rodajas de aproximadamente un dedo de grosor y las colocamos en el fondo de un plato como base. Añadimos una pizca de sal gorda y un chorrito de aceite de oliva virgen extra para realzar su sabor.

Por último, retiramos la piel del lacón y lo laminamos, respetando sus cortes irregulares característicos. Colocamos las lonchas sobre las patatas, cubriendo toda la superficie, y terminamos el plato con un generoso chorro de aceite de oliva virgen extra y una buena cantidad de pimentón dulce o picante, según el gusto.

En tiempos en los que la gastronomía se reinventa constantemente, recetas como estas recuerdan que muchas veces la riqueza culinaria reside en la sencillez. Y si alguien como José Andrés lo recomienda, quizá merezca la pena darle una oportunidad.