Poca gente lo conoce, pero este plato gallego es un auténtico manjar y es típico de la Semana Santa

Este plato gallego es un auténtico manjar típico de Semana Santa que poca gente conoce y que debería estar ya listo en nuestra lista de recetas. Estos días en los que se reduce la ingesta de carne y se buscan nuevas alternativas tienen un buen aliado en ese bacalao que puede acabar siendo el mejor alimento para descubrir una receta tradicional de esas que impresionan. Son tiempos de apostar claramente por un tipo de pescado que puede quedar excepcional.

El que hace unos años era la única manera de comer pescado, ese bacalao que venía de lejos, pero llegaba perfectamente conservado en sal. Lo que se hacía era empezar a descubrir lo mejor de esta gama de sabores que nos proporcionaba en todas las casas o casi todas. El recuerdo de ver el bacalao en remojo para que elimine gran parte de esa sal de más que nos permitía desfrutarlo, pero, sobre todo, la forma de cocinarlo para conseguir que estuviera de lujo en un abrir y cerrar de ojos era algo imprescindible en estos días de cuaresma y de Semana Santa.

Lo conoce poca gente

Hoy en día se siguen más bien poco estas tradiciones que nos hacían dejar atrás unas comidas que pueden acabar siendo las que nos traerán más de un recuerdo inesperado. Son tiempos de aprovechar cada uno de los alimentos que tenemos en nuestro poder y para hacerlo, nada mejor que buscar una serie de elementos que pueden ser claves.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que quizás podamos sumergirnos de lleno en una de esas recetas que nos asegura un plato excepcional. Una buena base que acabará siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Con un bacalao no podemos fallar. Es un tipo de pescado blanco que nos aporta una buena cantidad de proteína y que, además, suele ser sencillo a la hora de eliminar las espinas que nos acompañarán en estos días en los que cada elemento puede contar.

Es hora de descubrir una receta que conoce poca gente, pero puede ser nuestro plato estrella. En especia lo que necesitamos es una mezcla de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Este plato gallego es un auténtico manjar y es típico de Semana Santa

Galicia es una de las comunidades autónomas en las que se puede disfrutar de una comida que puede acabar siendo la mejor opción posible en estos días en los que cada bocado cuenta. Son expertos en pescado y marisco, de tal forma que no es de extrañar que esta receta sea una de las más buscadas.

Ingredientes:

4 lomos de bacalao

6 patatas

100 ml de aceite de oliva

1 cucharada de pimentón dulce

Sal

Ajo

Cómo preparar un bacalao a la gallega:

Empezamos el bacalao a la gallega pelando las patatas y cortándola en trozos. Pondremos una olla con abundante agua y empezaremos a cocerlas. En sus inicios esta receta se hacia con un tipo de patata que se ponía con piel entera y en cachos partidos por la mitad. Ahora se pelan las patatas, pero si queremos darle un sabor más rústico podemos dejar la piel. Las patatas deberán cocerse durante unos 20 minutos hasta que estén bien tiernas. Es importante que no lleguen a romperse, se desharían y nos dejarían un plato sin presencia. Las dejaremos tiernas pero consistentes. Cuando falten unos 8 minutos para que las patatas estén listas, pondremos el bacalao. Normalmente tarda este tiempo en estar preparado, aunque dependerá del tipo de bacalao y de su grosor. Es momento de preparar la ajada. En una sartén ponemos un chorrito de aceite. Incorporamos el ajo pelado y troceado en láminas. Dejaremos que se haga ligeramente sin llegar a quemarse, eso le daría un mal sabor al plato. A esta mezcla le ponemos el pimentón y lo retiramos del fuego para que no se queme. Un truco de la abuela es añadir un poco de caldo de cocción del bacalao y las patatas a esta mezcla, con dos cucharadas es suficiente. Es importante que no el pimentón no se queme, porque no quedaría bien. Escurrimos el bacalao y las patatas. Lo colocamos todo en una fuente y por encima lo regamos muy bien con está ajada, le dará color y mucho sabor. Si nos sobra ajada la podemos guardar para otros platos. También la podemos llevar a la mesa en una salsera por si hay alguien que quiera mojar pan o servirse más. Con estos pasos tan sencillos tendremos el bacalao a la gallega listo.

Atrévete a probarlo, te puede sacar de más de un apuro y es uno de esos manjares que no puedes dejar escapar.