Colas kilométricas desde hoy sábado 25 de julio en Decathlon para comprar la bicicleta de carrera tope de gama rebajada ahora 1.000 euros

Las rebajas de verano de Decathlon han vuelto a provocar un auténtico aluvión de compradores. En muchas tiendas, especialmente en aquellas con espacio dedicado al ciclismo de alto rendimiento, numerosos aficionados han acudido desde primera hora para hacerse con una de las ofertas más llamativas de la temporada. Se trata de la bicicleta de carretera Van Rysel RCR Pro Shimano Ultegra Di2, un modelo considerado de gama alta que ha reducido su precio en 1.000 euros durante un tiempo limitado.

El importante descuento ha disparado el interés entre ciclistas experimentados y deportistas que llevaban meses esperando una oportunidad para dar el salto a una bicicleta de competición de primer nivel. La bicicleta, que anteriormente costaba 5.499 euros, puede adquirirse ahora por 4.499 euros, una rebaja que estará vigente del 16 al 30 de julio o hasta agotar existencias. Se trata de una reducción muy poco habitual en un modelo de estas características, ya que la RCR Pro Shimano Ultegra Di2 representa la máxima expresión tecnológica de Van Rysel, la marca de ciclismo de alto rendimiento de Decathlon.

No es una bicicleta pensada para un uso ocasional, sino para los que buscan el máximo rendimiento sobre el asfalto. Su cuadro de carbono de alto módulo ha sido desarrollado con un claro objetivo competitivo, combinando ligereza, rigidez y una aerodinámica muy trabajada para ofrecer el mejor comportamiento tanto en llano como en puertos de montaña. Decathlon la define como la bicicleta más avanzada que ha desarrollado hasta la fecha, fruto del trabajo conjunto con especialistas en aerodinámica y de un largo proceso de pruebas antes de su lanzamiento.

La mejor bicicleta de Decathlon

Entre sus principales argumentos destaca el grupo electrónico Shimano Ultegra Di2 de 12 velocidades, uno de los sistemas de cambio más apreciados por los ciclistas de carretera gracias a su precisión y rapidez. A ello se suma un sensor de potencia integrado, un componente cada vez más utilizado tanto por profesionales como por aficionados que entrenan con datos de rendimiento para optimizar cada salida. Este medidor permite controlar la potencia desarrollada durante el pedaleo y ajustar los entrenamientos con mucha mayor precisión que utilizando únicamente la velocidad o la frecuencia cardíaca.

La bicicleta también incorpora ruedas de carbono de alto rendimiento y una geometría diseñada para obtener la máxima eficiencia en competición. Todo el conjunto está pensado para ofrecer una respuesta inmediata en aceleraciones, mantener velocidades elevadas durante largos recorridos y proporcionar estabilidad incluso en descensos rápidos. Son precisamente estas características las que han convertido a la Van Rysel RCR Pro en una de las bicicletas más reconocidas del catálogo de Decathlon y en una alternativa cada vez más valorada frente a modelos equivalentes de marcas tradicionalmente asociadas al ciclismo de competición.

Su prestigio también ha crecido gracias a su presencia en el ciclismo profesional. Incluso recientemente se han visto prototipos de la próxima generación de este modelo en carreras como el Tour de Francia, reflejo de la apuesta de Van Rysel por seguir evolucionando una bicicleta que ya se ha consolidado entre las más competitivas del mercado.