Colas kilométricas en Decathlon para comprar unas zapatillas Salomon perfectas para hacer senderismo por menos de 60 euros

Las rebajas de verano siguen dejando auténticos chollos en el mercado deportivo, pero hay ofertas que destacan por encima del resto y que provocan que muchos clientes no quieran dejar pasar la oportunidad. Es lo que está ocurriendo en Decathlon con unas zapatillas de Salomon que se han convertido en uno de los productos más buscados por aquellos que practican senderismo, trail running o simplemente buscan un calzado cómodo para caminar por la montaña. La fuerte rebaja aplicada en los últimos días ha disparado el interés y ya hay varias tallas que empiezan a agotarse, una señal de que la demanda está siendo muy alta.

Las protagonistas son las Salomon Supraglide, un modelo que ahora puede comprarse por 59,99 euros después de aplicar un 25 % de descuento sobre su precio habitual de 79,99 euros. Se trata de una rebaja importante para una marca que suele mantener precios elevados debido a la calidad de sus materiales y al prestigio que ha ganado entre los aficionados a las actividades al aire libre. Por ese motivo, no resulta extraño que muchos compradores estén aprovechando la oportunidad para hacerse con unas zapatillas que normalmente se sitúan bastante por encima de ese precio.

La promoción está generando un gran movimiento en la tienda online de Decathlon y también en algunos establecimientos físicos, donde los clientes buscan hacerse con su número antes de que desaparezca. De hecho, las primeras tallas ya empiezan a agotarse, algo habitual cuando se trata de productos de marcas reconocidas con descuentos importantes. Las tallas más comunes son las primeras en desaparecer, por lo que aquellos que estén pensando en renovar su calzado para las rutas de verano o preparar las escapadas de otoño no pueden esperar demasiado.

Zapatillas Salomon de oferta en Decathlon

Este modelo combina la filosofía de unas zapatillas de trail running con las necesidades de los que realizan senderismo de manera habitual, y eso se valora mucho. La suela está diseñada para ofrecer un buen agarre tanto en caminos de tierra como en superficies con piedras o zonas algo más irregulares, proporcionando una pisada estable incluso cuando el terreno presenta cierta dificultad. Esto permite afrontar rutas de diferente nivel con una mayor sensación de seguridad, especialmente en descensos o zonas donde el firme puede resultar resbaladizo.

A ello se suma una mediasuela pensada para absorber el impacto de cada zancada, reduciendo la fatiga durante las caminatas largas. Esa amortiguación es uno de los puntos fuertes de las Salomon Supraglide, ya que ayuda a que los pies sufran menos tras varias horas de recorrido. Además, el diseño del upper favorece la transpiración, permitiendo que el pie se mantenga más fresco incluso durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas pueden hacer que las rutas resulten más exigentes.

Otro detalle que juega a favor de este modelo es su comodidad desde el primer uso. Muchos buscan zapatillas que no necesiten un largo periodo de adaptación y que permitan salir a caminar prácticamente desde el momento de la compra. En este sentido, las Salomon Supraglide destacan por ofrecer un ajuste firme sin resultar excesivamente rígidas, adaptándose perfectamente desde el día uno. Su diseño también ofrece una buena protección en la puntera, un aspecto importante cuando se camina por terrenos donde abundan piedras, raíces o pequeños obstáculos.