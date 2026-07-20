Amazon revienta el mercado con las mejores zapatillas de senderismo para mujer: unas Salomon Gore-Tex rebajadas ahora a la mitad

Amazon vuelve a sorprender con una de esas ofertas que no pasan desapercibidas para las que buscan equiparse con calzado de calidad sin gastar de más. En esta ocasión, la plataforma ha rebajado de forma muy significativa las zapatillas de senderismo para mujer Salomon ALPHAGLIDE Gore-Tex, un modelo diseñado para afrontar rutas de montaña, caminos forestales y terrenos irregulares con la máxima comodidad.

Gracias a un descuento del 46%, estas zapatillas pasan de su precio recomendado de 120 euros a costar 64,99 euros, una oportunidad especialmente interesante para aquellas que tenían previsto renovar su calzado de trekking antes de las vacaciones o de la temporada de excursiones. Se trata de una rebaja que sitúa a un modelo de una marca de gama alta y de referencia en una franja de precio mucho más asequible de lo habitual.

Las Salomon ALPHAGLIDE Gore-Tex destacan por incorporar una de las tecnologías más valoradas por los aficionados al senderismo: la membrana Gore-Tex, un sistema que permite mantener los pies secos incluso cuando se camina sobre terrenos húmedos o bajo la lluvia, al tiempo que favorece la transpiración para evitar la acumulación de humedad en el interior del calzado. Esta combinación resulta especialmente útil en rutas de media y larga duración, donde la comodidad es un factor determinante. Además, el diseño de estas zapatillas está pensado para ofrecer un buen equilibrio entre protección, ligereza y estabilidad, facilitando una pisada segura tanto en pistas de tierra como en senderos con piedras o desniveles moderados.

Zapatillas Salomon de oferta

Otro de los aspectos que convierten a este modelo en una opción muy atractiva es su suela, desarrollada para proporcionar un agarre eficaz sobre diferentes tipos de superficies. Gracias a un dibujo con tacos de buen tamaño y a un compuesto orientado a mejorar la tracción, las Salomon ALPHAGLIDE Gore-Tex ofrecen una mayor confianza al caminar sobre terrenos resbaladizos o irregulares. A ello se suma una mediasuela con amortiguación, pensada para absorber parte del impacto en cada paso y reducir la fatiga durante las caminatas.

Todo ello hace que estas zapatillas sean adecuadas no solo para rutas de senderismo, sino también para largas caminatas por caminos rurales o actividades al aire libre en las que se requiere un calzado resistente y cómodo. El diseño también juega un papel importante en este modelo. Salomon apuesta por una estética deportiva y moderna que permite utilizar estas zapatillas tanto en la montaña como en el día a día. Su construcción favorece una buena sujeción del pie, mientras que los materiales empleados ofrecen resistencia frente al desgaste provocado por el uso continuado.

Las ofertas de este tipo suelen despertar un gran interés entre los consumidores, especialmente cuando afectan a productos de marcas reconocidas. Salomon lleva años consolidándose como uno de los fabricantes de referencia en el ámbito del trail running y el senderismo, gracias a un catálogo que combina innovación, materiales de calidad y un enfoque claramente orientado al rendimiento. Por ello, encontrar unas zapatillas con membrana Gore-Tex y características técnicas de este nivel por 64,99 euros supone una ocasión poco habitual que hay que aprovechar.