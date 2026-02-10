Ni Skechers ni Quechua: las deportivas que recomiendan los podólogos son estas

Cuando los podólogos hablan de calzado realmente adecuado para caminar durante horas o cuidar la salud del pie, cada vez señalan más hacia modelos técnicos diseñados con un objetivo claro. En esas, las Salomon Saliba para mujer, disponibles en Decathlon, se han convertido en una de las opciones mejor valoradas por combinar comodidad, estabilidad y un diseño pensado para acompañar la pisada de forma natural. Aunque a simple vista puedan parecer unas zapatillas de senderismo más, lo cierto es que reúnen muchas de las características que los especialistas consideran clave para evitar molestias y sobrecargas.

Uno de los principales motivos por los que los podólogos recomiendan este tipo de calzado es su estructura firme y estable, algo que no siempre se encuentra en zapatillas más orientadas al uso urbano. Las Salomon Saliba están diseñadas para ofrecer una buena sujeción del pie desde el talón hasta la puntera, lo que ayuda a mantener una pisada más equilibrada y reduce el riesgo de malas posturas al caminar. Esta estabilidad es especialmente importante para quienes pasan muchas horas de pie o realizan caminatas largas, ya que evita que el pie se fatigue antes de tiempo y protege las articulaciones.

Otro de los puntos fuertes de este modelo es su capacidad de amortiguación, un aspecto fundamental para minimizar el impacto en cada paso. La suela de las Salomon Saliba está pensada para absorber los golpes contra el suelo y repartir mejor el peso del cuerpo, algo que los expertos consideran esencial para prevenir dolores habituales como la fascitis plantar o las molestias en rodillas y espalda. A diferencia de otras zapatillas demasiado blandas, que pueden perder eficacia con el uso, este modelo mantiene una respuesta consistente incluso tras varias horas de actividad.

Decathlon y las Salomon Saliba

Además, al tratarse de un calzado concebido originalmente para el senderismo, incorpora detalles que marcan la diferencia en términos de comodidad y seguridad. La suela con buen agarre permite caminar con confianza tanto en terrenos irregulares como en superficies más lisas, mientras que la puntera reforzada protege los dedos frente a golpes accidentales. Este tipo de elementos, habituales en calzado técnico, son muy valorados por los podólogos porque contribuyen a una pisada más segura y reducen la tensión innecesaria en el pie.

Las Salomon Saliba también destacan por su ajuste anatómico, un factor clave para evitar rozaduras, presión excesiva o movimientos indeseados dentro del zapato. Un buen ajuste no solo mejora la comodidad, sino que ayuda a que el pie trabaje de forma más eficiente, algo especialmente importante en personas que caminan a diario o realizan actividades de intensidad moderada. En este sentido, los especialistas insisten en que un calzado bien ajustado puede marcar la diferencia entre terminar el día con sensación de ligereza o con dolor acumulado.

Aunque no están pensadas específicamente como zapatillas urbanas, muchos podólogos consideran que modelos como las Salomon Saliba pueden ser incluso más adecuados para el día a día que opciones más populares, y además están de moda. En cuanto a su precio, se pueden comprar en Decathlon por 109,99 euros, aunque quizás alguna otra tienda o plataforma la pueda tener rebajada en ciertos momentos.