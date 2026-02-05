Decathlon se pasa el juego con las mallas de tiro alto, bolsillo para el móvil y un color que se va a agotar ya

Decathlon ha vuelto a dar en el clavo con una prenda que está llamando la atención de muchas mujeres y que ya empieza a escasear en algunas tallas. Se trata de sus mallas largas de fitness de tiro alto en color rojo rubí, un modelo que ha pasado de ser una opción más en la sección de deporte a convertirse en uno de los productos más comentados del momento. Los motivos son varios: un diseño cómodo, detalles bien pensados y un color que se sale de lo habitual, todo ello a un precio asequible para casi cualquier bolsillo.

Desde que llegaron a las tiendas y a la web de Decathlon, estas mallas han ido ganando popularidad poco a poco, hasta el punto de que ahora muchas personas entran directamente a buscarlas por su nombre o por el tono, aunque se puede comprar en varios colores más. El tiro alto es uno de los aspectos más valorados, ya que sujeta bien la zona de la cintura y resulta agradable tanto para entrenar como para llevarlas durante varias horas seguidas. A esto se suma el tejido, que no resulta rígido ni pesado, algo que muchas usuarias destacan tras probarlas en clases de fitness, rutinas en casa o simplemente para caminar.

Uno de los detalles que más comentarios ha generado es el bolsillo lateral para el móvil. Puede parecer un añadido menor, pero en la práctica marca la diferencia. Poder guardar el teléfono, las llaves o una tarjeta sin tener que llevar nada más resulta especialmente cómodo, sobre todo en entrenamientos sencillos o cuando se sale con prisas. Este pequeño extra ha sido uno de los motivos por los que muchas compradoras aseguran que repetirían con el mismo modelo de leggins en otros colores.

Las mallas de tiro alto más vendidas por Decathlon

Frente a las clásicas mallas negras que dominan los gimnasios, este color rojo rubí aporta un aire más moderno y llamativo sin resultar exagerado. La rapidez con la que se están vendiendo ha sorprendido incluso a quienes suelen comprar habitualmente en Decathlon. Además, las valoraciones son muy positivas, pues con más de 6.000 reseñas tienen una media de 4,7 sobre 5, algo que sin duda genera confianza a las nuevas compradoras.

Este tipo de éxito no es nuevo para Decathlon, que en los últimos años ha logrado que varias de sus prendas se conviertan en auténticos superventas gracias a diseños sencillos, precios ajustados y detalles prácticos. Sin embargo, estas mallas en concreto han destacado por reunir varios de los elementos que más buscan las consumidoras actualmente: comodidad, buen ajuste y un toque diferente en el color.

En un momento en el que muchas personas buscan ropa deportiva que sirva tanto para entrenar como para el día a día, no resulta extraño que estas mallas estén teniendo tan buena acogida. El precio accesible y las buenas opiniones han terminado de impulsar su popularidad. Eso sí, para quienes estén pensando en comprarlas, el consejo es no esperar demasiado, porque todo apunta a que el color rojo rubí será el primero en desaparecer.