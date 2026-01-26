Adiós a ir al gimnasio: Decathlon acaba de tirar el precio de la cinta de correr plegable con la que entrenar ya no será una excusa

Cada vez son más las personas que buscan entrenar en casa sin depender de horarios, desplazamientos ni cuotas mensuales. Decathlon parece haber escuchado esa demanda con una oferta que no ha pasado desapercibida. La cadena deportiva francesa ha reducido de forma notable el precio de la cinta de correr plegable Citysports WP9, un modelo pensado para aquellos quieren mantenerse activos sin salir de casa y sin hacer una gran inversión. Con esta importante rebaja, entrenar deja de ser una tarea pendiente y se convierte en una opción real para cualquier día de la semana.

El principal atractivo de esta cinta está, sin duda, en su precio actual. De costar alrededor de 400 euros, ha pasado a situarse en 209 euros, una cifra mucho más asumible para la mayoría de bolsillos y que la coloca como una de las opciones más interesantes dentro de su categoría. Esta bajada de precio llega en un momento en el que muchas personas buscan alternativas al gimnasio tradicional, ya sea por falta de tiempo, comodidad o simplemente por preferir entrenar en su propio hogar.

En cuanto a sus características, la Citysports WP9 cuenta con un motor de 1400 W que permite alcanzar velocidades de hasta 12 km/h, suficiente para caminar a buen ritmo, trotar o realizar sesiones de carrera moderada. Esto la convierte en una aliada tanto para aquellos que están empezando a moverse más como para usuarios que ya tienen el hábito de correr y quieren mantenerlo sin salir de casa. Todo ello en una estructura compacta que se puede plegar fácilmente cuando no se está utilizando, algo especialmente útil en pisos pequeños o habitaciones con poco espacio libre.

La máquina de correr rebajada en Decathlon

Otro punto a destacar es su enfoque en la experiencia de uso. La cinta incluye conectividad Bluetooth, lo que permite enlazarla con una aplicación móvil para llevar un control básico de los entrenamientos, como el tiempo, la velocidad o la distancia recorrida. Además, incorpora altavoces y un soporte para tablet o móvil, ideal para ver series, vídeos o seguir rutinas guiadas mientras se entrena. Esto ayuda a que las sesiones resulten más amenas y menos monótonas, algo clave para mantener la constancia a largo plazo.

Por otro lado, no requiere una instalación complicada y llega lista para empezar a entrenar casi desde el primer momento. A esto se suma su peso no excesivo y la presencia de ruedas de transporte, que permiten moverla sin demasiados esfuerzos dentro de casa. Detalles que, aunque puedan parecer secundarios, marcan la diferencia para que correr en esta cinta sea una rutina y no algo puntual. En la tienda online de Decathlon, la cinta acumula valoraciones positivas que destacan su estabilidad, su funcionamiento silencioso y la buena relación calidad-precio, especialmente ahora con esa rebaja de casi 200 euros. Decathlon pone sobre la mesa una alternativa que hace que ya no haya excusas para no moverse un poco más cada día, pues hablamos de que una cita que comezó costando 399 euros ahora puedes tenerla en casa por 209€.