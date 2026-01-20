Decathlon tira el precio de sus zapatillas para hacer running más deseadas: las necesitas si buscas entrenar más rápido

Decathlon vuelve a colocarse en el centro de atención del mundo del running con una de esas ofertas que no pasan desapercibidas. La cadena francesa ha decidido rebajar de forma contundente el precio de sus zapatillas Kiprun KD900.2, uno de los modelos mejor valorados por los entrenan con frecuencia y buscan mejorar tiempos sin dejarse medio sueldo en el intento. Con esta oferta, que las sitúa muy por debajo de lo que suelen costar zapatillas de este nivel, el interés se ha disparado entre corredores de todo tipo, desde aquellos que salen a correr varias veces por semana hasta los que ya tienen objetivos más serios en el calendario.

Lo que más llama la atención es que no se trata de unas zapatillas básicas ni de un modelo antiguo que se quiera liquidar. Las Kiprun KD900.2 son conocidas por ofrecer una sensación rápida y cómoda desde el primer kilómetro, algo que muchos corredores destacan tras probarlas en entrenamientos exigentes. Su mediasuela incorpora la espuma VFOAM PLUS, pensada para devolver parte de la energía en cada zancada, lo que se traduce en un impulso extra cuando el ritmo empieza a subir. Esto se nota especialmente en rodajes exigentes, series o entrenamientos en los que el objetivo es apretar un poco más de lo habitual.

Otro de los puntos que ha contribuido a su popularidad es su ligereza, un aspecto muy valorado cuando se busca entrenar rápido sin sentir el pie pesado. Con un peso que ronda los 230 gramos en tallas medias, permiten correr con una sensación ágil, algo que muchos usuarios comparan con modelos bastante más caros de marcas tradicionales. A esto se suma una amortiguación que protege bien las articulaciones sin resultar blanda en exceso, lo que ayuda a mantener una pisada estable incluso cuando los kilómetros se acumulan.

Las zapatillas Kiprun rebajadas en Decathlon

Pero lo que más llama la atención ahora es sin duda su precio. Estas zapatillas costaban originalmente y hasta hace poco 129,99 euros, pero Decathlon ha decidido tirar la casa por la venta y las ha rebajado a 71,99€, es decir tienen un descuento de 58 euros, tanto en tiendas físicas como en la tienda online de la cadena francesa, que está arrasando con esta promoción. De hecho, el que quiera hacerse con un par debe darse prisa porque empiezan a agotarse las primeras tallas, algo que no sorprende por la relación calidad-precio tras esta rebaja. En un mercado en el que muchas zapatillas superan con facilidad los 150 euros, encontrar un modelo pensado para correr rápido a un precio tan ajustado resulta especialmente atractivo.

En la web de Decathlon, las valoraciones destacan la comodidad, el ajuste del upper y la respuesta de la zapatilla en diferentes tipos de entrenamiento. Muchos corredores aseguran que se han convertido en su opción principal para salir a correr entre semana, mientras que otros las reservan para sesiones rápidas o incluso para competir en distancias como 10K o media maratón. El agarre de la suela y la sensación de seguridad al correr también son puntos a favor para los que ya salen a correr con ellas.