Georgina visita el Valle de los Caídos y queda impresionada: «La misa más bonita a la que he asistido»

Georgina Rodríguez y su familia se encuentran pasando unos días en España. Después de que estallara el conflicto en Oriente Medio, la pareja de Cristiano Ronaldo cogió el jet privado para volar a Madrid y escapar de Riad durante unos días. Aprovechando su estancia en la capital de España, la modelo fue a visitar el Valle de los Caídos y, de paso, acudió a una misa en la Basílica Abadía de la Santa Cruz, donde quedó impresionada.

Tras su visita al Valle de los Caídos y a la Basílica, Georgina colgó unas fotos en su cuenta de Instagram y compartió con todos sus seguidores lo contenta que salió tras asistir a una misa allí. «La misa más bonita a la que he asistido», dijo la modelo en su perfil de redes sociales. Muchos especularon con que está buscando iglesia para su boda con Cristiano Ronaldo, ya que aseguran que la pareja se casará tras el Mundial de 2026.

Por su parte, el delantero del Al-Nassr tiene previsto recuperarse de su lesión en España, tal y como confirmó su propio entrenador, Jorge Jesus. Ronaldo será baja para los próximos dos partidos por una lesión muscular en el último partido del conjunto saudí. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Cristiano sólo piensa en recuperarse lo mejor posible para poder acudir a la cita con Portugal este verano en Estados Unidos, México y Canadá.