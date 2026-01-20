La razón por la que Cristiano y Georgina venden la impresionante mansión que acaban de construir en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ponen a la venta la impresionante mansión que acaban de construir en Portugal por una inesperada razón. Tras varios años de obras, la que muchos catalogaban como la ‘casa de sus sueños’ por la ubicación y la posibilidad de hacerla a su gusto, parece que ahora no convence a la pareja, pues han decidido sacarla al mercado por 35 millones de euros. Y el motivo por el que no quieren vivir en esta propiedad ubicada en Cascais ha sorprendido a muchos.

Al contrario de lo que pensaban, la ubicación en la que se encuentra la casa hace que Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su familia no tengan tanta privacidad como en un principio habían imaginado. Y es que la urbanización está rodeada por campos de golf, centros hípicos y otros lujosos servicios que hacen de la zona una muy concurrida. De hecho, hay ciertos puntos en los que se puede ver directamente algunas zonas de la mansión de la pareja, algo que no ha debido gustar ni al futbolista ni a la influencer, de ahí que hayan decidido ponerla a la venta por 35 kilos.

Una casa que precisamente ha terminado de construirse ahora después de varios años de obras. Cuando acabe la carrera profesional de Cristiano Ronaldo, su carrera la idea es asentarse con su familia en su país, donde lleva muchísimos años sin vivir por motivos obvios. Por eso hace años decidieron comprar un terreno en Quinta da Marinha, en Cascais, a tan solo 20 kilómetros de Lisboa. Con un presupuesto de unos 21 millones de euros, decidieron levantar la casa de sus sueños con la intención de vivir allí más adelante, pero parece que sus planes han cambiado.

La espectacular mansión de CR7 y Gio

Construida sobre una hectárea de terreno en la lujosa urbanización, la casa de más de 3.000 metros cuadrados cuenta con todo lujo de detalles. La mansión tiene suite principal de unos 300 metros cuadrados, dos piscinas (una exterior y otra interior), cine, gimnasio, sala de masajes, garaje con capacidad para albergar hasta 20 coches y vistas al océano atlántico, que se ubica a apenas 200 metros.

Cabe destacar que el precio de venta de la casa está al alcance de muy pocos bolsillos: 35 millones de euros. De esta manera, la pareja ha decidido no disfrutar del proyecto de vida que llevan desarrollando desde el año 2020 por un motivo que resulta incompatible con su vida en pareja, la privacidad. Y es que hablamos de dos de las personas más famosas del mundo, de ahí que esa intimidad sea más importante de lo que pueda parecer a muchos.

Según varios medios portugueses, el futbolista habría intentado comprar hace un tiempo los terrenos colindantes con su propiedad, pero los propietarios no quisieron venderlos, de ahí que finalmente hayan decidido no vivir allí. La casa ya estaría a la venta, pero obviamente no es sencillo encontrar un comprador dispuesto a invertir 35 millones en una propiedad, por lo que mientras tanto Cristiano y Georgina podrán disfrutarla durante sus vacaciones.