Más de 45.000 valencianos sufren el colapso para el examen de conducir ante la inacción del Gobierno

Las demoras para obtener el carnet de conducir comienzan a constituir un gravísimo problema para las autoescuelas y los propios aspirantes al permiso en la Comunidad Valenciana. Nada menos que 45.000 valencianos se encuentran pendientes del examen práctico y otros 10.000 del teórico por la falta de examinadores, sin que la Dirección General de Tráfico (DGT) ni el ministerio del que depende, el de Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, pongan solución, tal como ha revelado el máximo responsable de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz a OKDIARIO. La situación es extremadamente crítica y afecta ya a las propias autoescuelas, de las que 18 se vieron abocadas al cierre en 2025. Los propios examinandos han remitido ya en torno a 1.800 quejas por este mismo asunto al Defensor del Pueblo, según ha expresado también Muñoz.

La asociación, tal como explica su responsable, solicitó en abril una entrevista con la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, para tratar este asunto. Sin embargo, a día de hoy, con febrero de este 2026 ya finalizado, y por tanto, 10 meses después de la petición primera de esa entrevista, no han tenido noticias al respecto de esa reunión de la mencionada Pilar Bernabé. No les han dado cita.

El problema es también para los alumnos. Una parte de ellos necesita obtener el carnet de conducir para acudir al trabajo o porque en el empleo que pretenden desempeñar es condición contar con ese permiso de conducir. Y hasta por las dos cosas a la vez.

Pero, ante las demoras, comienzan a buscar la obtención de ese carnet en otras provincias españolas. Buscan poder examinarse antes. En la Comunidad Valenciana, la espera es larga. Y, además, les genera un encarecimiento de los costes de sus propios bolsillo, porque el pago de las tasas va caducando sin poder hacer la prueba y hay que renovarlo, sin haber podido acceder a las pruebas, siempre según las mismas fuentes.

En esa situación, se marchan a localidades como Albacete, Almansa, Cuenca e incluso Orense. este es el reciente caso de un alumno que aspiraba a obtener el carnet para conducir un camión con el que ganarse la vida. Motivo por el que no podía esperar más y ha tenido que dirigirse a la provincia gallega antes citada. Todo ello, según ha relatado a OKDIARIO el propio Juan Carlos Muñoz.

Las quejas, también vienen dirigidas por el creciente número de examinadores que van hacia Cataluña, mientras que la Comunidad Valenciana sigue sufriendo un creciente déficit: «Con todo el respeto, si salen 60 plazas de examinadores se las dan a los vascos y a los catalanes», ha destacado también Muñoz.