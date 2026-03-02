Lo dice MiCole y no hay discusión: estos son los 10 mejores colegios de Madrid
Para las familias, la elección de un centro educativo es una decisión muy importante, ya que ésta va a influir en el futuro de los alumnos. En este contexto, la plataforma MiCole publica cada año un ranking de los mejores colegios de Madrid en 2026, elaborado a partir de criterios objetivos como el Scoring Monk (nivel de competencia matemática y lectora de los alumnos según la plataforma de evaluación adaptativa Monk), los servicios adicionales proporcionados a las familias y la atención a la diversidad.
El ranking se basa en cinco grandes bloques de evaluación que combinan resultados académicos, servicios y reputación. En primer lugar, se analizan la oferta educativa y los resultados, incluyendo la EvAU, la nota de acceso a la universidad, el porcentaje de alumnos que superan la ESO, los programas internacionales como IB o Bachillerato Dual, los idiomas impartidos, ek ratio alumno-profesor y el Scoring Monk. Además, se valoran las instalaciones, los servicios y las actividades extraescolares.
Los mejores colegios de Madrid en 2026
En primer lugar se sitúa Hastings School, un centro privado ubicado en Chamartín que destaca por su enfoque multilingüe y su clara proyección internacional. «Hastings School se fundó en 1971 y tenemos un largo historial de éxitos académico. Nuestros alumnos consiguen excelentes resultados académicos y acceden a muchas de las mejores universidades del mundo, entre ellas, en el 2021, Cambridge, Imperial, UCL, Complutense, IE, Trinity College Dublin, Leiden, Leuven. ¡Y otras muchas más!»
En segundo lugar, Brains International School La Moraleja es un colegio privado y laico que apuesta por un proyecto internacional. Por su parte, Colegio Tajamar es un centro concertado y religioso se mantiene como una referencia educativa gracias a su propuesta formativa basada en valores.
Asimismo, el Colegio Internacional Aravaca es privado y laico, y destaca por su carácter internacional. Del mismo modo, el Colegio San José del Parque, en Madrid, es un centro privado y religioso que combina calidad educativa y formación en valores.
Por otro lado, el Colegio Alameda International School, situado en Madrid, es privado y laico. En este sentido, su enfoque internacional y su oferta académica en varios idiomas contribuyen a su posicionamiento dentro del ranking. Además, el Colegio Ramón y Cajal Arturo Soria, en Madrid, es un colegio privado y laico que destaca por su modelo bilingüe.
De igual manera, el Colegio Trinity College Boadilla, es privado y laico. Su apuesta por la enseñanza bilingüe y su proyecto educativo internacional lo sitúan entre las opciones más demandadas de la zona.
En cuanto al Colegio ALKOR, ubicado en Alcorcón, es un centro concertado y laico. Finalmente, el CEIP Fernando de los Ríos, en Alcorcón, es un centro público y laico que destaca dentro de la educación pública por sus buenas valoraciones.
Éste es el ranking de mejores colegios de Madrid en 2026:
- Colegio Hastings School (Británico) — Paseo de la Habana 204, Madrid — Privado
- Colegio Brains International School La Moraleja — Calle De La Salvia 48, Alcobendas — Privado
- Colegio Tajamar — Calle de Pío Felipe 12, Madrid — Concertado
- Colegio Internacional Aravaca — Calle Santa Bernardita 3, Madrid — Privado
- Colegio San José Del Parque — Avenida de Champagnat 2, Madrid — Privado
- Colegio Alameda International School — Paseo de la Alameda de Osuna 60, Madrid — Privado
- Colegio Ramón y Cajal Arturo Soria — Calle de Arturo Soria 206, Madrid — Privado
- Colegio Trinity College Boadilla — Calle Playa de Formentor 41, Boadilla del Monte — Privado
- Colegio ALKOR — Avenida Pablo Iglesias 4, Alcorcón — Concertado
- CEIP Fernando de los Ríos — Avenida del Oeste, Alcorcón — Público
- Colegio San Patricio La Moraleja — Paseo de Alcobendas 9, Alcobendas — Privado
- Colegio Valle del Miro — Calle Clara Campoamor 2, Valdemoro — Concertado
- Colegio Brewster Madrid — Calle de Eloy Gonzalo 3, Madrid — Privado
- Colegio Estudio Valdemarín — Calle Jimena Menéndez Pidal 11, Madrid — Privado
- Colegio HÉLICON — Calle María Curie 19, Valdemoro — Concertado
- Colegio Arcángel International School — Calle de Maqueda 4, Madrid — Privado
- Colegio St. George Madrid — Calle de los Padres Dominicos 1, Madrid — Privado
- Highlands School Los Fresnos — Calle de la Comunidad Canaria 8, Boadilla del Monte — Privado
- Colegio Europeo de Madrid — Calle Cólquide, Las Rozas de Madrid — Privado
- Colegio Hélade — Calle Severo Ochoa 6, Boadilla del Monte — Concertado
- Colegio Alarcón — Calle San Jorge 25, Pozuelo de Alarcón — Privado
- Colegio Europeo Aristos — Avenida Juan Carlos I 12, Getafe — Privado
- Colegio Greenfield — Carretera de Carabanchel a Villaverde 82, Madrid — Privado
- Colegio Retamar — Calle Pajares 22, Pozuelo de Alarcón — Privado
- Colegio The English Montessori School (TEMS) — Calle de Sopelana 11, Madrid — Privado
- Colegio Los Ángeles — Paseo de Tiselius 5, Getafe — Concertado
- Colegio Brains Arturo Soria — Calle María Lombillo 5, Madrid — Privado
- Colegio Nobelis — Calle Carmen Martín Gaite 3, Valdemoro — Concertado
- Colegio Escuela Ideo — M-616, Madrid — Privado
- Colegio Fem School — Calle de la Loma 4, Madrid — Privado
- Colegio Ábaco — Avenida de la Peseta 8, Madrid — Concertado
- Colegio SEK International School El Castillo — Calle Castillo de Manzanares, Villafranca del Castillo — Privado
- Colegio San Luis De Los Franceses — Calle Portugalete 1, Pozuelo de Alarcón — Privado
- Colegio SEK Ciudalcampo — Paseo de las Perdices 2, San Sebastián de los Reyes — Privado
- Colegio JOYFE — Calle de Vital Aza 65, Madrid — Privado