Lo dice MiCole y no hay discusión: estos son los 10 mejores colegios de Madrid

Para las familias, la elección de un centro educativo es una decisión muy importante, ya que ésta va a influir en el futuro de los alumnos. En este contexto, la plataforma MiCole publica cada año un ranking de los mejores colegios de Madrid en 2026, elaborado a partir de criterios objetivos como el Scoring Monk (nivel de competencia matemática y lectora de los alumnos según la plataforma de evaluación adaptativa Monk), los servicios adicionales proporcionados a las familias y la atención a la diversidad.

El ranking se basa en cinco grandes bloques de evaluación que combinan resultados académicos, servicios y reputación. En primer lugar, se analizan la oferta educativa y los resultados, incluyendo la EvAU, la nota de acceso a la universidad, el porcentaje de alumnos que superan la ESO, los programas internacionales como IB o Bachillerato Dual, los idiomas impartidos, ek ratio alumno-profesor y el Scoring Monk. Además, se valoran las instalaciones, los servicios y las actividades extraescolares.

Los mejores colegios de Madrid en 2026

En primer lugar se sitúa Hastings School, un centro privado ubicado en Chamartín que destaca por su enfoque multilingüe y su clara proyección internacional. «Hastings School se fundó en 1971 y tenemos un largo historial de éxitos académico. Nuestros alumnos consiguen excelentes resultados académicos y acceden a muchas de las mejores universidades del mundo, entre ellas, en el 2021, Cambridge, Imperial, UCL, Complutense, IE, Trinity College Dublin, Leiden, Leuven. ¡Y otras muchas más!»

En segundo lugar, Brains International School La Moraleja es un colegio privado y laico que apuesta por un proyecto internacional. Por su parte, Colegio Tajamar es un centro concertado y religioso se mantiene como una referencia educativa gracias a su propuesta formativa basada en valores.

Asimismo, el Colegio Internacional Aravaca es privado y laico, y destaca por su carácter internacional. Del mismo modo, el Colegio San José del Parque, en Madrid, es un centro privado y religioso que combina calidad educativa y formación en valores.

Por otro lado, el Colegio Alameda International School, situado en Madrid, es privado y laico. En este sentido, su enfoque internacional y su oferta académica en varios idiomas contribuyen a su posicionamiento dentro del ranking. Además, el Colegio Ramón y Cajal Arturo Soria, en Madrid, es un colegio privado y laico que destaca por su modelo bilingüe.

De igual manera, el Colegio Trinity College Boadilla, es privado y laico. Su apuesta por la enseñanza bilingüe y su proyecto educativo internacional lo sitúan entre las opciones más demandadas de la zona.

En cuanto al Colegio ALKOR, ubicado en Alcorcón, es un centro concertado y laico. Finalmente, el CEIP Fernando de los Ríos, en Alcorcón, es un centro público y laico que destaca dentro de la educación pública por sus buenas valoraciones.

Éste es el ranking de mejores colegios de Madrid en 2026: