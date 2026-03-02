Deutsche Telekom y Telefónica desnudan a Europa: «Un año después, hay más regulación y menos inversión»

El consejero delegado de Deutsche Telekom, Tim Höttges, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, han lanzado un mensaje inusualmente duro contra Bruselas en el Mobile World Congress. “Un año después del impulso en Europa, se invierte un 2% menos en el sector”, denuncia Höttges.

Ambos coincidieron en que la industria se encuentra inmersa en una «profunda frustración» por la falta de avances reales. Mientras Estados Unidos y China aceleran en chips, inteligencia artificial y centros de datos, Europa se pierde «añadiendo regulación y no facilitando la inversión necesaria para competir».

Soberanía y dependencia energética

Höttges reclamó que Europa garantice la capacidad de nutrir la industria del dato y asegurar que la conectividad global funcione «perfectamente». Subraya el CEO de la compañía germana que otras regiones ya controlan los chips, el software, los centros de datos y buena parte de la IA, y que en Europa «no podemos depender de otras naciones». También ha aprovechado para señalar el problema de la dependencia energética (especialmente duro en Alemania) como un factor que encarece cualquier proceso tecnológico.

El directivo alemán pide defender la necesidad de soberanía del dato y los procesos, así como de facilitar el acceso a la información que alimenta los desarrollos digitales. También instó al sector a no «esconderse detrás de los políticos», sino a competir y mejorar. «Europa debe canalizar mejor el capital para no quedar rezagada».

Modelo sin tiempo ni inversión

Por su parte, Murtra reclamó «menos regulación y una mayor simplificación» para lograr inversiones más profundas y rápidas. El presidente de Telefónica ha insistido en la idea de la «hiperescalabilidad», en referencia a poder extender todos los procesos y trabajos (en hardware, software e infraestructuras) y permitir que se invierta con mayor facilidad en ello. Europa necesita esa capacidad para «escalar» tanto el hardware como el software si quiere retener y atraer talento tecnológico.

Murtra también ha advertido de que a las operadoras se les ha pedido cambiar su modelo de negocio (centrado ahora en garantizar latencias mínimas y nuevos estándares de servicio) sin darles margen temporal ni recursos suficientes para reinventarse. «Sin inversión ni una buena infraestructura de ciberseguridad no podemos competir». Un diagnóstico compartido con Deutsche Telekom sobre el riesgo de que Europa llegue tarde a la nueva revolución tecnológica.