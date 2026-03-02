Los mercados se hunden en Europa y el petróleo sube a máximos del año con el foco puesto en Irán

El ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán ha desatado el pánico en los mercados internacionales antes incluso de que abrieran las Bolsas europeas. El precio del petróleo se ha disparado más de un 8%, ante el temor a que el conflicto desestabilice definitivamente el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el mundo.

En concreto, el barril de Brent, la referencia en Europa, subía un 8,5% en torno a las 8:00 horas, hasta los 79,05 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 8%, hasta los 72,38 dólares. Se trata de uno de los mayores saltos diarios del crudo en los últimos años, reflejo de la gravedad que los inversores atribuyen a la situación.

Las Bolsas europeas anticipan caídas

El pánico se ha extendido rápidamente a las plazas financieras. Los futuros de las Bolsas europeas apuntan a caídas generalizadas en la apertura, superiores al 1% en la mayoría de los índices. El caso más preocupante es el del DAX alemán, cuyo mercado de futuros adelanta pérdidas de más del 2%, lo que pone de manifiesto la inquietud de los inversores ante un conflicto que amenaza con desestabilizar el suministro energético global.

El oro, activo refugio por excelencia en tiempos de incertidumbre geopolítica, también ha respondido al alza con contundencia: en torno a las 8:00 horas se revalorizaba casi un 3%, confirmando la huida masiva de los inversores hacia activos considerados seguros.

Las navieras también se han visto afectadas por el conflicto en Oriente Próximo. Tanto Mediterranean Shipping Company (MSC) como Maersk han anunciado la suspensión inmediata de sus operaciones en el estrecho de Ormuz, una de las arterias más vitales del comercio mundial.

Por su parte las empresas aseguradoras han suspendido también su cobertura en la zona, lo que prácticamente hace imposible la actividad comercial en la región. Las plataformas de seguimiento del tráfico marítimo lo confirman: el estrecho está, a efectos prácticos, cerrado al tráfico.