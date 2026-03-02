Repsol e Indra han amanecido coronadas como las mayores beneficiadas del conflicto en Irán. En la apertura de la Bolsa ambas compañías subían con fuerza, siendo las únicas empresas del Ibex 35 que amanecían con alzas, tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán iniciado este fin de semana.

En concreto, Repsol se disparaba un 7,5% en los primeros compases de la sesión, hasta los 20,43 euros por título, mientras que Indra escalaba un 3,5%, hasta los 64,95 euros por acción.

El Ibex 35 y las principales Bolsas europeas empezaban la jornada con fuertes caídas que, en el caso del selectivo madrileño, rozaba el 2,9% y llevaba al indicador a perder la cota de los 18.000 puntos.

En este contexto de incertidumbre en Oriente Próximo, que está afectando al estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, el precio del crudo se dispara más de un 9%.

En concreto, en la apertura de las Bolsas europeas, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 9,5% en torno a las 9.10 horas, hasta los 79,8 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 8,8%, hasta los 72,9 dólares.