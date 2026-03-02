Lopesan Hotel Group acude a la ITB para consolidar la fidelidad del mercado alemán e impulsar sus planes de expansión en Madrid y Punta Cana

Lopesan Hotel Group acude a la Internationale Tourismus-Börsela de Berlín con una hoja de ruta que trasciende la consolidación de su histórico liderazgo en el mercado germano. En un contexto de transformación del sector, la compañía participa en esta histórica 60 edición de la ITB para reafirmar la profunda vinculación emocional y comercial que mantiene con el viajero alemán, proyectando simultáneamente su robustez operativa hacia nuevos horizontes de expansión internacional.

La presencia en la capital alemana no solo busca blindar su cuota de mercado actual, sino utilizar la fidelidad de su base de clientes más sólida como plataforma de lanzamiento para sus proyectos más ambiciosos en Europa y el Caribe.

Con una agenda institucional que supera las 85 reuniones de alto nivel, el Grupo sitúa la diversificación de activos en el epicentro de su plan comercial para 2026. El gran hito de esta edición es la presentación de los avances en la rehabilitación integral del emblemático Hotel Miguel Ángel, situado en el eje estratégico del Paseo de la Castellana en Madrid. Con una inversión que ronda los 250 millones de euros, este proyecto, cuya reapertura está prevista para finales de año, marca la incursión definitiva de Lopesan en el segmento de lujo urbano. La propuesta busca redefinir la hospitalidad en la capital española mediante una experiencia disruptiva que fusiona diseño vanguardista y una oferta gastronómica de primer nivel, diseñada para captar al viajero de negocios y ocio más exigente.

Paralelamente, y reforzando su rol como actor de referencia en República Dominicana, la compañía dirige su mirada hacia Playa Bávaro, donde está ejecutando un despliegue de capital superior a los 300 millones de euros. Este ambicioso proyecto tiene previsto ser inaugurado en mayo de 2026 con la presentación simultánea de tres nuevos establecimientos que segmentan la excelencia bajo tres conceptos diferenciados: el Caoba Lagoon Resort, como estandarte del segmento Premium; el Serenity Bay Resort, especializado en la exclusividad del «solo adultos»; y el Splash Cove Resort, concebido para elevar los estándares del turismo familiar.

Esta expansión en el Caribe no solo diversifica el músculo operativo de Lopesan Hotel Group, sino que integra un modelo disruptivo de hospitalidad que evoluciona el paradigma del «todo incluido» convencional caribeño y lo fusiona con una oferta de sol y playa marcada por el rigor de los estándares europeos.

Hoja de ruta proactiva

Lopesan Hotel Group analiza el actual escenario del mercado alemán con una visión de oportunidad. Si bien los indicadores macroeconómicos sugieren una fase de madurez marcada por la contención del consumo y ajustes en la conectividad aérea, la compañía afronta estos retos estructurales con un enfoque proactivo. Lejos de adoptar una postura conservadora, el Grupo está desplegando una ambiciosa estrategia de diversificación, proyectos sostenibles y alianzas comerciales diseñadas para asegurar su competitividad y consolidar a Alemania como uno de sus principales pilares de crecimiento estratégico.

Esta determinación se apoya en el histórico vínculo de confianza que une al viajero germano con la marca. El cliente alemán, caracterizado por su alto nivel de exigencia, ha sido el principal validador de la transformación de Lopesan Hotel Group, premiando con su fidelidad la constante renovación del portafolio, así como la apuesta por un modelo de lujo experiencial y servicios personalizados, en los que la gastronomía y el ocio desempeñan un papel esencial. En este sentido, la compañía confía plenamente en que la calidad de su oferta actúe como un catalizador de rentabilidad y un escudo natural frente a las presiones inflacionistas, reafirmando que la excelencia operativa sigue siendo la mejor respuesta ante la volatilidad del mercado.

IFA by Lopesan Hotels como nexo estratégico

La presencia de Lopesan Hotel Group en la ITB no solo proyecta su expansión futura, sino que rinde tributo a la esencia fundacional de la compañía. En este esquema, la marca IFA by Lopesan se consolida como un activo fundamental y un nexo estratégico con la matriz de Gran Canaria.

En los últimos años, la oficina de Berlín ha logrado consolidarse como el centro neurálgico de operaciones en el continente, encargándose de la gestión de los hoteles de la marca en Alemania y Austria. Su papel ha sido clave en el plan de rehabilitación integral llevado a cabo en activos emblemáticos como el IFA Rügen Hotel & Ferienpark y el IFA Graal-Müritz, que han logrado elevar la experiencia global del huésped y alinearla con los estándares de excelencia del Lopesan.

Este proceso de renovación física ha venido acompañado de un hito en la comunicación estratégica de la compañía, asociado al despliegue de su primera gran campaña de marca integral para el mercado de habla alemana y que ha sido coordinada por 22GRADOS, la agencia canaria de marketing. Bajo el claim «Wo wir sind, ist Urlaub» (Donde estamos, hay vacaciones), Lopesan Hotel Group ha logrado reforzar el posicionamiento de IFA mediante una narrativa que celebra la diversidad y la hospitalidad.

Nueva ubicación del stand de Lopesan Hotel Group en Hall 10.2 (stand 105)

Lopesan Hotel Group estrena en esta edición un nuevo y privilegiado emplazamiento. Ubicado en el Hall 10.2 (stand 105), el espacio trasciende lo convencional para convertirse en un ecosistema de marca profundamente cálido e inspirador. El diseño rinde homenaje a la orografía de los destinos en los que tiene presencia, con un panelado de formas sinuosas que evocan las Dunas de Maspalomas. En el conjunto, destacan unas luminarias doradas en suspensión que recrean el movimiento ondular de la arena, aportando dinamismo y una atmósfera de lujo acogedor, que subraya el compromiso del Grupo con una estética vanguardista y sostenible.

Los visitantes quedarán impactados por la profundidad aportada por imponentes cajas de luz que actúan como ventanas panorámicas a sus activos más valiosos. Desde la majestuosidad de los resorts nevados de IFA by Lopesan Hotels hasta la exuberancia tropical del nuevo Lopesan Caoba Lagoon o el Lopesan Costa Meloneras. Este entorno profesional, donde predominan las texturas de madera, los tonos tierra y un mobiliario de fibras naturales, ha sido concebido para fomentar el networking en un ambiente de serenidad.

La escena, integrada con vegetación natural y presidido por el claim «Everlasting Experiences» (Experiencias inolvidables), no solo sirve de marco para la actividad comercial, sino que se posiciona como el mejor testimonio visual de la excelencia y la calidez que definen la hospitalidad de Lopesan Hotel Group.