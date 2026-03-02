Una presentadora iraní reacciona a la muerte del Ayatolá Jamenei: «¡Hijo puta, arde en el infierno!»

Rita Panahi, periodista de la cadena australiana Sky News, ha reaccionado a la muerte del Ayatolá Alí Jameneí durante una emisión en directo donde ha deseado que el ex líder supremo de Irán «arda en el infierno». «Quería finalizar con un mensaje para el líder supremo de Irán: «Hijo puta, la culpa es tuya, arde en el infierno», ha dicho en persa la periodista.

Este mensaje de Panahi contrasta con los publicados por la televisión del régimen iraní. Durante un programa en directo un presentador del medio estatal anunció la muerte de Jamenei entre lágrimas. «Alá es grande. Alá es grande. Con profundo pesar, se anuncia a la nación de Irán que el Gran Ayatolá Alí Jamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica, fue martirizado hoy en un ataque criminal conjunto de Estados Unidos y el régimen sionista», señaló el periodistas a los televidentes mientras rompía a llorar.

BREAKING: Iranian state TV has confirmed that Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in Israeli and US strikes today. A tearful host on state TV’s channel one announced the news live just now. pic.twitter.com/fbIpaRz9sz — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 1, 2026

El gobierno iraní ha anunciado 40 días de luto y una semana de vacaciones para conmemorar la muerte de Jamenei.

El ayatolá Alí Jamenei (Ali Khamenei), el sanguinario líder supremo de la dictadura de Irán desde 1989, murió este sábado durante un ataque aéreo conjunto masivo llevado a cabo por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán y otras zonas del país.

Fuentes iraníes confirmaron que el ataque causó bajas en su círculo familiar inmediato, así lo aseguraroon la agencia Fars News (cercana la Guardia Revolucionaria Islámica), Tasnim e IRNA. Fars News, citando contactos directos con la oficina del Líder Supremo y fuentes en el hogar, verificó el «martirio» de varios familiares: una hija de Jamenei (no se especifica cuál), un yerno, una nuera y una nieta.