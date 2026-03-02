Zapatero admite en el Senado que cobró en torno a medio millón de su conseguidor vinculado a Plus Ultra

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha admitido en el Senado que cobró en torno a medio millón de su conseguidor Julio Martínez Martínez, vinculado a la compañía Plus Ultra rescatada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Sí, es una cantidad aproximada», ha confesado.

El ex presidente ha admitido haber percibido «70.000 euros brutos al año, de media», una cantidad que cotizó como autónomo, ha afirmado. Junto a ello, ha subrayado que no tiene ninguna sociedad «ni aquí ni en ningún lugar del mundo, ni en Kuala Lumpur», ha enfatizado.

El ex jefe del Ejecutivo ha relatado que «fue idea del señor Martínez -como socio mayoritario- y de otras personas montar Análisis Relevante SL y contaron conmigo para saber si sería consultor; una vez constituida, confirmé que sería consultor de la misma», ha precisado.

También ha explicado que «cuando acepté la tarea de ser consultor, propuse que la agencia de mis hijas hiciera las tareas de marketing y de apoyo a la sociedad y, al consultor, en este caso a mí. Esta prestación de servicio fue mi propuesta y formó parte del acuerdo», ha detallado.

Preguntado por la senadora de UPN María Caballero sobre si tuvo conocimiento de que Julio Martínez Martínez trabajaba como asesor para Plus Ultra, Zapatero ha admitido que su amigo se lo comentó en «alguna ocasión», si bien el ex inquilino de la Moncloa ha esgrimido que él nunca ha tenido relación con Plus Ultra de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nada para Plus Ultra jamás», ha manifestado en alusión al polémico rescate.

Además, ha dicho que nunca se reunió con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos para hablar del rescate, y que tampoco habló de ello con el ex secretario de Estado Pedro Saura.

Zapatero ha sido citado este lunes por el PP en el Senado para «responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narcodictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello». En este tipo de comisión de investigación, el compareciente está obligado por ley a decir la verdad. «Está de sospechas de corrupción hasta las cejas», han señalado los propulares sobre el ex jefe socialista del Ejecutivo (2004-2011).

Previamente, este domingo, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García anunció una «ofensiva parlamentaria para acorralar» al expresidente del Gobierno en el seno de esta comisión de investigación. En concreto, García explicó que han pedido todas las declaraciones de IRPF desde que el ex líder socialista fue presidente, su declaración de bienes y propiedades, tanto en España como en el extranjero, y copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas por el rescate de la compañía Plus Ultra, con el objetivo de que «no pueda esconder la verdad de sus negocietes».

Además, García, en unas declaraciones remitidas a los medios, denunció que el ex presidente «presionó a Sánchez para que este aprobara el rescatase de Plus Ultra», remarcando que «Julito, el amigo y pagador de Zapatero, cobró una comisión por el rescate». «Después, este empresario habría devuelto el favor a Zapatero pagándole por falsas asesorías», añadió García, subrayando así lo que calificó como «el círculo vicioso de la corrupción». Julio Martínez Martínez llegó a ser detenido el pasado 11 de diciembre junto a directivos de Plus Ultra por agentes de la UDEF de la Policía Nacional.

OKDIARIO ha publicado que Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez Martínez, conseguidor de Zapatero, tiene cerrada su hoja registral desde el 26 de enero. De esta manera, la sociedad del presunto testaferro de Zapatero pasó así a formar parte de la lista negra del Registro Mercantil después de no presentar en tiempo las cuentas del ejercicio de 2024.

Esta empresa fantasma -con cero trabajadores- habría pagado al ex presidente Zapatero cerca de medio millón de euros como consultor autónomo con informes de «asesorías globales», según publicó El Mundo.

En las últimas cuentas depositadas, las de 2023, figura que esta firma seguía teniendo cero empleados, no presentando, por tanto, ningún desembolso en el apartado de gastos de personal. También se refleja que cerró el año 2023 con una cifra de negocio de 125.875 euros, mientras que en el anterior -el del cambio de su sede social- facturó 200.572 euros.

El objeto social de esta sociedad, detalla la documentación oficial consultada por este periódico, es la «prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría y otros servicios similares en el ámbito de la organización y gestión».

Las hijas de Zapatero

Asimismo, Análisis Relevante SL ha sido cliente de Whathefav SL, la agencia de marketing y comunicación de las hijas del ex presidente socialista, Laura y Alba Zapatero Espinosa, constituida en 2019.

De hecho, Martínez tuvo el encargo del propio Zapatero de ayudar a la firma de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios, según fuentes del entorno consultadas por OKDIARIO.

La propia agencia de Laura y Alba Zapatero Espinosa reconoció durante meses en su página web que Análisis Relevante SL era uno de sus clientes. En 2024, último año de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, la agencia de las hijas de Zapatero facturó 471.810 euros y cerró dicho ejercicio con un saldo positivo de 125.639 euros.