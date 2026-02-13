Plus Ultra salvó 4 requerimientos de la SEPI tras contratar a ‘Julito’, el conseguidor de Zapatero

La compañía aérea Plus Ultra salvó cuatro requerimientos del Gobierno, es decir, de la SEPI, en el inicio de los trámites para el rescate justo tras contratar a Análisis Relevante SL, la sociedad fantasma de Julio Martínez Martínez, el conseguidor del ex presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero.

La propia compañía hispanovenezolana lo refleja en su memoria de las cuentas de los ejercicios 2020/2021, según la documentación presentada en el Registro Mercantil y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Análisis Relevante SL fue constituida en febrero de 2020 y en el mes de agosto de aquel año ya facturó servicios a Plus Ultra. La aerolínea declara que, tras ser fijadas las bases del rescate en el Consejo de Ministros del 21 de julio, procedió a realizar «un estudio pormenorizado del cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos», decidiendo presentar la solicitud inicial de concesión de la ayuda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), gestora del fondo de rescate.

Por ello, añade, «trabajó durante el mes de agosto internamente para la elaboración de la solicitud y preparación de la documentación a presentar así como en conjunto con una de las Big Four, a saber PwC, en la elaboración y evaluación del Plan de Viabilidad de la compañía». «Después de un arduo trabajo se consignó la solicitud inicial el día 1 de septiembre», detalla.

En la memoria de tales cuentas de 2021/2020, Plus Ultra precisa que «la SEPI, a partir de ese momento, comenzó un exhaustivo análisis de nuestra solicitud y realizó requerimientos adicionales de aclaraciones e información hasta en cuatro ocasiones. Los referidos requerimientos fueron atendidos por la compañía», subraya la aerolínea.

Extracto de la memoria de las cuentas 2020/2021 de Plus Ultra.

Además, Plus Ultra relata que, después de ello, se inició a finales del mes de diciembre un exhaustivo proceso de due diligence (auditoría) de la compañía llevado a cabo por los asesores externos contratados por la SEPI: DC Advisory, como asesor financiero, y Deloitte, como asesor legal».

«Hasta el mes de marzo -prosigue la compañía- se estuvo trabajando conjuntamente con la SEPI y sus asesores en este proceso que finalizó con los respectivos informes emitidos por los asesores en relación con la concesión de la ayuda. En paralelo, la SEPI solicitó a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) un pronunciamiento al respecto», agrega.

Fue el 2 de marzo de 2021 cuando el Consejo Gestor de SEPI aprobó la concesión de la ayuda, cifrada en 53 millones de euros. Dicha aprobación fue elevada al Consejo de Ministros, donde finalmente se aprobó el 9 de marzo de 2021.

De esta manera, coincidiendo con la tramitación administrativa y la superación de requisitos para el rescate, la compañía venezolana contrató a la empresa del amigo de Zapatero con cero trabajadores y cuyo objeto social consiste en la prestación de «servicios de consultoría y asesoría».

Pagos de Plus Ultra

En la información obrante en el Registro Mercantil, Análisis Relevante SL dice que en los ejercicios de 2020 y 2021 obtuvo una facturación de 183.775 y 140.000 euros, respectivamente, incluyéndose aquí los pagos que tuvo de Plus Ultra.

Julio Martínez Martínez, Julito, reflejó en dicha memoria de su empresa fantasma que en el ejercicio de 2021 se produjo una «disminución de la cifra de negocios de la sociedad por efecto Covid-19, tras las medidas tomadas por parte de nuestros clientes de teletrabajo». Entre esos clientes habría estado el propio ex presidente Zapatero, quien, a su vez, también facturó cerca de medio millón de euros a Análisis Relevante SL como consultor autónomo con informes de «asesorías globales», según publicó El Mundo.

Asimismo, Análisis Relevante SL ha sido cliente de Whathefav SL, la agencia de marketing y comunicación de las hijas del ex presidente socialista, Laura y Alba Zapatero Espinosa, constituida en 2019.

De hecho, Martínez -arrestado el pasado diciembre por la UDEF en el marco del caso Plus Ultra- tuvo el encargo del propio Zapatero de ayudar a la firma de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios, según fuentes del entorno consultadas por OKDIARIO.

La propia agencia de Laura y Alba Zapatero Espinosa reconoció durante meses en su página web que Análisis Relevante SL era uno de sus clientes. En 2024, último año de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, la agencia de las hijas de Zapatero facturó 471.810 euros y cerró dicho ejercicio con un saldo positivo de 125.639 euros.