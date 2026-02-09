Marco Rubio habló varias veces con Zapatero antes de su visita a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo varias conversaciones telefónicas con el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero antes de que éste viajara a Caracas la semana pasada, según han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras de los contactos. Las llamadas se produjeron en los días previos a la llegada de Zapatero a Venezuela el viernes pasado, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y otros dirigentes chavistas. La visita del ex presidente español estuvo todo el tiempo supervisada por la Casa Blanca.

Rubio, impulsor de la hoja de ruta que Washington ha trazado para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, lejos de cuestionar el papel de Zapatero como presunto cobrador del chavismo, habría coordinado con el ex presidente socialista los términos de su mediación en el proceso de amnistía que debate la Asamblea Nacional venezolana. El jefe de la diplomacia estadounidense había incluido expresamente la aprobación de una ley de amnistía como uno de los requisitos imprescindibles para la transición que su país exige al chavismo.

Las conversaciones entre Rubio y Zapatero otorgan al ex presidente socialista un papel de interlocutor con los hermanos Rodríguez, especialmente con Delcy, con quien Zapatero —a quien llamaba «mi príncipe»— mantiene una relación «casi diaria», según reconoció él mismo ante la prensa en Caracas. El español lleva una década ejerciendo de mediador para la liberación de presos políticos en Venezuela, un rol que ha sido cuestionado en España pero que ahora cobra nueva relevancia en el contexto post Maduro.

Durante su visita, Zapatero pidió que la ley de amnistía sea «lo más amplia posible» y que los tiempos de su puesta en vigencia «sean rápidos». El ex presidente se integró además a la Comisión por la Convivencia Democrática y la Paz creada por Delcy Rodríguez y se reunió tanto con representantes del chavismo como con líderes opositores, entre ellos Henrique Capriles y el recién liberado Enrique Márquez.

El pasado martes, apenas tres días antes de volar a Caracas, Zapatero reivindicaba en la presentación del libro «Las huellas de la Transición» su papel como mediador entre el Gobierno y la oposición venezolana, asegurando que «durante casi una década» ha intentado «que no hubiera un conflicto civil» y que «muchas personas salieran de la cárcel». Sobre la nueva etapa que se ha abierto en el país, Zapatero aseguró que «hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela».