El aviso de un abogado que puede afectar a miles de jubilados en España: «Deben cumplir…»

A menudo se piensa en la jubilación como un trámite casi automático que consiste en cumplir la edad legal, presentar la solicitud y recibir la pensión. Pero la realidad es mucho menos sencilla. Cientos de trabajadores descubren cada año que no cumplen todos los requisitos necesarios y que, por tanto, no tienen derecho a la pensión contributiva que daban por hecha. Ese es el motivo por el que el abogado laboralista Miguel Benito ha lanzado un aviso a los jubilados que ha empezado a circular con fuerza: hay personas que llegan al final de su vida laboral sin haber revisado aspectos esenciales de su historial de cotización.

El experto insiste en que el problema no nace de cambios legislativos complejos ni de tecnicismos que requieran conocimientos jurídicos avanzados. Lo que ocurre, según explica, es que muchos ciudadanos desconocen los criterios básicos del sistema y confían en que la edad, por sí sola, determina el derecho a pensión. Y ahí es donde aparecen los errores. De hecho, el aviso de este abogado a los jubilados subraya que la Seguridad Social exige el cumplimiento simultáneo de varios requisitos estructurales, y fallar en uno basta para perder la prestación. La situación se repite más de lo que podría parecer. Trayectorias laborales con lagunas sin cotizar, carreras intermitentes o años en el extranjero sin regularizar llevan a algunos trabajadores a enfrentarse a una sorpresa desagradable que es llegar a la jubilación y recibir una denegación. Por eso, el abogado reclama algo tan sencillo como revisar la vida laboral con antelación. Adelantarse a ese momento puede evitar un problema serio.

El aviso de un abogado para los jubilados

Según explica Benito, hay tres requisitos concretos para poder acceder a una pensión y que todo jubilado debe conocer bien. El primer requisito es la edad legal de jubilación, que no es igual para todos. Depende de los años cotizados y del tipo de carrera laboral. Quien no alcance la edad que marca la ley, salvo excepciones de jubilación anticipada reguladas, no podrá solicitar la pensión ordinaria.

El segundo elemento es el periodo mínimo de cotización, fijado en 15 años. Es el criterio que define la existencia misma del derecho contributivo. Sin esos 15 años registrados en la Seguridad Social, no existe posibilidad de conceder una pensión, con independencia de la edad o del resto de circunstancias personales. Muchos de los casos que analiza el experto en su aviso proceden de personas que trabajaron gran parte de su vida, pero con largos periodos sin cotizar formalmente.

El tercer requisito es el que pasa más desapercibido y, sin embargo, es decisivo ya que consiste en la cotización específica mínima dentro de los últimos 15 años. La normativa exige que, de esos 15 años cotizados totales, al menos dos correspondan a los últimos quince previos a la jubilación. Es decir, no basta con haber cotizado en el pasado; el sistema exige un vínculo reciente. Si esos dos años no aparecen, la solicitud puede ser rechazada.

Por qué tantos trabajadores pierden el derecho sin esperarlo

La combinación de los tres requisitos explica por qué se producen tantas denegaciones inesperadas. El problema no siempre es la falta de cotización total, sino cómo se distribuyen esos años en el tiempo. Trabajadores con una carrera aparentemente larga pueden descubrir que las lagunas en la última etapa de su vida laboral les sitúan fuera del sistema contributivo.

También influyen otros factores como periodos trabajando en el extranjero sin trasladar cotizaciones, años en economía sumergida sin alta en la Seguridad Social, inactividad prolongada por cuidados familiares o situaciones de pluriactividad mal registradas. Cada caso tiene matices, pero todos comparten la misma frustración: no haber revisado a tiempo si cumplían los parámetros exigidos.

Los especialistas insisten en que no es un asunto menor. Una denegación de pensión contributiva implica depender de prestaciones asistenciales, que tienen requisitos económicos y cuantías muy inferiores. Por eso el mensaje principal del experto es claro ya que la jubilación no es solo una cuestión de edad, sino el resultado de una trayectoria laboral que debe cumplir criterios muy concretos.

Cómo evitar problemas antes de llegar a la edad de retiro

La recomendación principal es sencilla: planificar con antelación. No esperar al último momento para comprobar si los requisitos están completos. Además, expertos como este abogado sugieren:

Revisar la vida laboral y detectar años sin cotizar.

y detectar años sin cotizar. Comprobar si los 15 años mínimos están asegurados.

Verificar que se cumplen los dos años cotizados dentro de los últimos quince.

dentro de los últimos quince. Consultar bases de cotización y posibles errores en el registro.

y posibles errores en el registro. Analizar si es necesario recurrir a un convenio especial con la Seguridad Social para completar cotizaciones pendientes.

para completar cotizaciones pendientes. Una revisión a tiempo puede evitar que la jubilación se convierta en un problema inesperado.